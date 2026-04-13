- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
44 (51.16%)
亏损交易:
42 (48.84%)
最好交易:
38.14 USD
最差交易:
-47.12 USD
毛利:
377.57 USD (15 963 pips)
毛利亏损:
-483.51 USD (16 847 pips)
最大连续赢利:
7 (68.67 USD)
最大连续盈利:
68.67 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
90.69%
最大入金加载:
5.73%
最近交易:
13 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.46
长期交易:
46 (53.49%)
短期交易:
40 (46.51%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-1.23 USD
平均利润:
8.58 USD
平均损失:
-11.51 USD
最大连续失误:
5 (-71.65 USD)
最大连续亏损:
-71.65 USD (5)
每月增长:
-9.47%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
113.55 USD
最大值:
229.81 USD (60.91%)
相对跌幅:
结余:
49.22% (229.81 USD)
净值:
16.82% (40.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|73
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-102
|GBPUSD
|-9
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|-1
|EURGBP
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-771
|GBPUSD
|-358
|EURAUD
|-113
|AUDUSD
|-51
|EURGBP
|425
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.14 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +68.67 USD
最大连续亏损: -71.65 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-27%
0
0
USD
USD
244
USD
USD
42
0%
86
51%
91%
0.78
-1.23
USD
USD
49%
1:500