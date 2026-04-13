СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBull K369
Zhu He Li

GoldBull K369

Zhu He Li
Zhu He Li

Zhu He Li

爱好交易，有10 年成功经验。经验丰富的交易专家，专注于为跟单用户创造稳健收益。
1 комментарий
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 189%
UltimaMarkets-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 085
Прибыльных трейдов:
825 (76.03%)
Убыточных трейдов:
260 (23.96%)
Лучший трейд:
92.78 USD
Худший трейд:
-180.02 USD
Общая прибыль:
4 801.66 USD (290 780 pips)
Общий убыток:
-3 316.89 USD (201 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (166.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
812.99 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.72%
Макс. загрузка депозита:
13.26%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
506 (46.64%)
Коротких трейдов:
579 (53.36%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
5.82 USD
Средний убыток:
-12.76 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-49.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-454.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.21 USD
Максимальная:
458.69 USD (15.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.25% (458.69 USD)
По эквити:
42.00% (536.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 1084
XAUAUD+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 1.5K
XAUAUD+ -15
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 91K
XAUAUD+ -1.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +92.78 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +166.95 USD
Макс. убыток в серии: -49.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

一次一单
Нет отзывов
2026.07.22 01:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.01 19:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.28 07:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.25 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.10 12:21
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 09:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.13 01:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.30 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.30 08:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 17:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.23 14:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.16 19:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.16 05:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.13 10:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBull K369
50 USD в месяц
189%
0
0
USD
1.1K
USD
23
10%
1 085
76%
21%
1.44
1.37
USD
42%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.