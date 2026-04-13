- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 085
Прибыльных трейдов:
825 (76.03%)
Убыточных трейдов:
260 (23.96%)
Лучший трейд:
92.78 USD
Худший трейд:
-180.02 USD
Общая прибыль:
4 801.66 USD (290 780 pips)
Общий убыток:
-3 316.89 USD (201 337 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (166.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
812.99 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
20.72%
Макс. загрузка депозита:
13.26%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
3.24
Длинных трейдов:
506 (46.64%)
Коротких трейдов:
579 (53.36%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
1.37 USD
Средняя прибыль:
5.82 USD
Средний убыток:
-12.76 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-49.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-454.02 USD (6)
Прирост в месяц:
-16.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
93.21 USD
Максимальная:
458.69 USD (15.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.25% (458.69 USD)
По эквити:
42.00% (536.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1084
|XAUAUD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|XAUAUD+
|-15
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|91K
|XAUAUD+
|-1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +92.78 USD
Худший трейд: -180 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +166.95 USD
Макс. убыток в серии: -49.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "UltimaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
一次一单
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
189%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
23
10%
1 085
76%
21%
1.44
1.37
USD
USD
42%
1:500