- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 103
盈利交易:
838 (75.97%)
亏损交易:
265 (24.03%)
最好交易:
92.78 USD
最差交易:
-180.02 USD
毛利:
4 873.16 USD (294 416 pips)
毛利亏损:
-3 431.11 USD (207 021 pips)
最大连续赢利:
38 (166.95 USD)
最大连续盈利:
812.99 USD (26)
夏普比率:
0.09
交易活动:
20.72%
最大入金加载:
13.26%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
50
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
2.92
长期交易:
516 (46.78%)
短期交易:
587 (53.22%)
利润因子:
1.42
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
5.82 USD
平均损失:
-12.95 USD
最大连续失误:
9 (-49.26 USD)
最大连续亏损:
-454.02 USD (6)
每月增长:
-19.88%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
10%
结余跌幅:
绝对:
93.21 USD
最大值:
493.69 USD (16.51%)
相对跌幅:
结余:
33.63% (493.69 USD)
净值:
42.00% (536.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1102
|XAUAUD+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|1.5K
|XAUAUD+
|-15
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|89K
|XAUAUD+
|-1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.78 USD
最差交易: -180 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +166.95 USD
最大连续亏损: -49.26 USD
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无数据
一次一单
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
177%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
23
10%
1 103
75%
21%
1.42
1.31
USD
USD
42%
1:500