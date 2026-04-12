- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
52 (69.33%)
Убыточных трейдов:
23 (30.67%)
Лучший трейд:
18.00 USD
Худший трейд:
-8.02 USD
Общая прибыль:
174.68 USD (10 355 pips)
Общий убыток:
-137.63 USD (9 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (51.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
24.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
55 секунд
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
30 (40.00%)
Коротких трейдов:
45 (60.00%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
3.36 USD
Средний убыток:
-5.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.11%
Годовой прогноз:
-1.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.39 USD
Максимальная:
40.33 USD (37.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.36% (40.33 USD)
По эквити:
8.67% (7.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|37
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|994
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +18.00 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.98 USD
Макс. убыток в серии: -32.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
23
100%
75
69%
0%
1.26
0.49
USD
USD
37%
1:500