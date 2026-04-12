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Сигналы / MetaTrader 5 / Zone Breakout HFM
Agus Wahyu Pratomo

Zone Breakout HFM

Agus Wahyu Pratomo
Agus Wahyu Pratomo

Agus Wahyu Pratomo

3.7 (29)
21 продукт 12 сигналов 1 код 11 тем 38 комментариев
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 39%
HFMarketsGlobal-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
52 (69.33%)
Убыточных трейдов:
23 (30.67%)
Лучший трейд:
18.00 USD
Худший трейд:
-8.02 USD
Общая прибыль:
174.68 USD (10 355 pips)
Общий убыток:
-137.63 USD (9 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (51.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.98 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
0.17%
Макс. загрузка депозита:
24.24%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
55 секунд
Фактор восстановления:
0.92
Длинных трейдов:
30 (40.00%)
Коротких трейдов:
45 (60.00%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.49 USD
Средняя прибыль:
3.36 USD
Средний убыток:
-5.98 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-32.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.00 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.11%
Годовой прогноз:
-1.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
32.39 USD
Максимальная:
40.33 USD (37.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.36% (40.33 USD)
По эквити:
8.67% (7.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 37
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 994
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.00 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.98 USD
Макс. убыток в серии: -32.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.13 03:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 01:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 00:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.12 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 22:48
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.12 22:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.12 22:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.04.12 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Zone Breakout HFM
30 USD в месяц
39%
0
0
USD
108
USD
23
100%
75
69%
0%
1.26
0.49
USD
37%
1:500
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