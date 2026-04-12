- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
54 (70.12%)
亏损交易:
23 (29.87%)
最好交易:
18.00 USD
最差交易:
-8.02 USD
毛利:
179.88 USD (10 614 pips)
毛利亏损:
-137.63 USD (9 361 pips)
最大连续赢利:
10 (51.98 USD)
最大连续盈利:
51.98 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
0.17%
最大入金加载:
24.24%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
54 秒
采收率:
1.05
长期交易:
32 (41.56%)
短期交易:
45 (58.44%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
3.33 USD
平均损失:
-5.98 USD
最大连续失误:
4 (-32.00 USD)
最大连续亏损:
-32.00 USD (4)
每月增长:
22.28%
年度预测:
270.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.39 USD
最大值:
40.33 USD (37.36%)
相对跌幅:
结余:
37.36% (40.33 USD)
净值:
8.67% (7.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.00 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +51.98 USD
最大连续亏损: -32.00 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
46%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
24
100%
77
70%
0%
1.30
0.55
USD
USD
37%
1:500