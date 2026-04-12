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Agus Wahyu Pratomo

Zone Breakout HFM

Agus Wahyu Pratomo
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3.7 (29)
21 产品 12 信号 1 代码 11 主题 38 评论
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可靠性
24
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增长自 2026 46%
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交易:
77
盈利交易:
54 (70.12%)
亏损交易:
23 (29.87%)
最好交易:
18.00 USD
最差交易:
-8.02 USD
毛利:
179.88 USD (10 614 pips)
毛利亏损:
-137.63 USD (9 361 pips)
最大连续赢利:
10 (51.98 USD)
最大连续盈利:
51.98 USD (10)
夏普比率:
0.11
交易活动:
0.17%
最大入金加载:
24.24%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
54 秒
采收率:
1.05
长期交易:
32 (41.56%)
短期交易:
45 (58.44%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
3.33 USD
平均损失:
-5.98 USD
最大连续失误:
4 (-32.00 USD)
最大连续亏损:
-32.00 USD (4)
每月增长:
22.28%
年度预测:
270.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
32.39 USD
最大值:
40.33 USD (37.36%)
相对跌幅:
结余:
37.36% (40.33 USD)
净值:
8.67% (7.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDr 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDr 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDr 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +18.00 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +51.98 USD
最大连续亏损: -32.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.07.13 03:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.15 01:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.10 00:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1% of days out of 100 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 01:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.12 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.12 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.12 22:48
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.12 22:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.12 22:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.04.12 22:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
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