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Сигналы / MetaTrader 5 / Top Gold 1000
Carlos Mendez Sanchez

Top Gold 1000

Carlos Mendez Sanchez
Carlos Mendez Sanchez

Carlos Mendez Sanchez

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 58%
RoboForex-ECN
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
300 (79.78%)
Убыточных трейдов:
76 (20.21%)
Лучший трейд:
34.07 USD
Худший трейд:
-11.90 USD
Общая прибыль:
776.18 USD (78 373 pips)
Общий убыток:
-197.42 USD (14 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (72.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.60 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.83%
Макс. загрузка депозита:
5.70%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
21.64
Длинных трейдов:
356 (94.68%)
Коротких трейдов:
20 (5.32%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.64 USD (3)
Прирост в месяц:
8.08%
Годовой прогноз:
97.99%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.48 USD
Максимальная:
26.74 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (23.24 USD)
По эквити:
4.93% (73.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 364
XAGUSD 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 575
XAGUSD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 64K
XAGUSD 108
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.07 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +72.02 USD
Макс. убыток в серии: -15.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.25 × 60
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
13.27 × 52
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
FundedTraderMarkets-Server
18.93 × 28
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
RoboForex-ECN
23.28 × 849
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- Low DD,

- Minimum account 500 USD

- contact:  https://t.me/vikus66


Нет отзывов
2026.08.11 00:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 23:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.07 20:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.21 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 20:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.19 00:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.15 22:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.12 19:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.07 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 21:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.14 01:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.11 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Top Gold 1000
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
1.6K
USD
23
90%
376
79%
2%
3.93
1.54
USD
5%
1:500
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