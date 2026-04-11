- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
300 (79.78%)
Убыточных трейдов:
76 (20.21%)
Лучший трейд:
34.07 USD
Худший трейд:
-11.90 USD
Общая прибыль:
776.18 USD (78 373 pips)
Общий убыток:
-197.42 USD (14 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (72.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.60 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
1.83%
Макс. загрузка депозита:
5.70%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
21.64
Длинных трейдов:
356 (94.68%)
Коротких трейдов:
20 (5.32%)
Профит фактор:
3.93
Мат. ожидание:
1.54 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-2.60 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-15.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.64 USD (3)
Прирост в месяц:
8.08%
Годовой прогноз:
97.99%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.48 USD
Максимальная:
26.74 USD (2.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.28% (23.24 USD)
По эквити:
4.93% (73.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|364
|XAGUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|575
|XAGUSD
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64K
|XAGUSD
|108
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +34.07 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +72.02 USD
Макс. убыток в серии: -15.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.25 × 60
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|13.27 × 52
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
FundedTraderMarkets-Server
|18.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.28 × 849
- Low DD,
- Minimum account 500 USD
- contact: https://t.me/vikus66
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
23
90%
376
79%
2%
3.93
1.54
USD
USD
5%
1:500