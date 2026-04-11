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Carlos Mendez Sanchez

Top Gold 1000

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381
盈利交易:
303 (79.52%)
亏损交易:
78 (20.47%)
最好交易:
34.07 USD
最差交易:
-11.90 USD
毛利:
790.77 USD (79 859 pips)
毛利亏损:
-209.60 USD (15 656 pips)
最大连续赢利:
29 (72.02 USD)
最大连续盈利:
159.60 USD (19)
夏普比率:
0.36
交易活动:
1.83%
最大入金加载:
5.70%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
21.73
长期交易:
361 (94.75%)
短期交易:
20 (5.25%)
利润因子:
3.77
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
-2.69 USD
最大连续失误:
4 (-15.85 USD)
最大连续亏损:
-26.64 USD (3)
每月增长:
8.24%
年度预测:
100.00%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
3.48 USD
最大值:
26.74 USD (2.19%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (23.24 USD)
净值:
4.93% (73.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 369
XAGUSD 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 577
XAGUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 64K
XAGUSD 108
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
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最好交易: +34.07 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
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VTindex-MT5
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FXGT-Live
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FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
AMarkets-Real
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Exness-MT5Real35
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
5.67 × 3
VantageMarkets-Live 10
9.00 × 1
IFCMarketsLtd-Real
9.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-3
12.05 × 61
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
13.27 × 52
Exness-MT5Real5
14.47 × 30
VantageFX-Live
15.00 × 2
Coinexx-Live
16.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
18.46 × 84
FundedTraderMarkets-Server
18.93 × 28
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
BlackBullMarkets-Live
22.50 × 8
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2026.08.11 00:23
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2026.08.03 23:44
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2026.07.08 19:27
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2026.07.07 20:48
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2026.06.26 16:04
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2026.06.22 08:21
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2026.06.21 04:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 20:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.20 20:34
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2026.05.19 00:04
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2026.05.15 22:45
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2026.05.12 19:55
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2026.05.07 20:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.28 01:07
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2026.04.27 03:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.14 21:18
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2026.04.14 01:06
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2026.04.11 12:53
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