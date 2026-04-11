- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
381
盈利交易:
303 (79.52%)
亏损交易:
78 (20.47%)
最好交易:
34.07 USD
最差交易:
-11.90 USD
毛利:
790.77 USD (79 859 pips)
毛利亏损:
-209.60 USD (15 656 pips)
最大连续赢利:
29 (72.02 USD)
最大连续盈利:
159.60 USD (19)
夏普比率:
0.36
交易活动:
1.83%
最大入金加载:
5.70%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
21.73
长期交易:
361 (94.75%)
短期交易:
20 (5.25%)
利润因子:
3.77
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
2.61 USD
平均损失:
-2.69 USD
最大连续失误:
4 (-15.85 USD)
最大连续亏损:
-26.64 USD (3)
每月增长:
8.24%
年度预测:
100.00%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
3.48 USD
最大值:
26.74 USD (2.19%)
相对跌幅:
结余:
2.28% (23.24 USD)
净值:
4.93% (73.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|369
|XAGUSD
|12
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|577
|XAGUSD
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|64K
|XAGUSD
|108
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.07 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +72.02 USD
最大连续亏损: -15.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|5.67 × 3
|
VantageMarkets-Live 10
|9.00 × 1
|
IFCMarketsLtd-Real
|9.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-3
|12.05 × 61
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|13.27 × 52
|
Exness-MT5Real5
|14.47 × 30
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Coinexx-Live
|16.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|18.46 × 84
|
FundedTraderMarkets-Server
|18.93 × 28
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
BlackBullMarkets-Live
|22.50 × 8
|
RoboForex-ECN
|23.28 × 849
- Low DD,
- Minimum account 500 USD
- contact: https://t.me/vikus66
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
23
90%
381
79%
2%
3.77
1.53
USD
USD
5%
1:500