- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
729 (76.49%)
Убыточных трейдов:
224 (23.50%)
Лучший трейд:
2 630.00 USD
Худший трейд:
-2 881.50 USD
Общая прибыль:
161 242.01 USD (251 521 pips)
Общий убыток:
-83 720.52 USD (229 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (4 076.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 488.40 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
2.53%
Макс. загрузка депозита:
30.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
12.67
Длинных трейдов:
484 (50.79%)
Коротких трейдов:
469 (49.21%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
81.34 USD
Средняя прибыль:
221.18 USD
Средний убыток:
-373.75 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5 831.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 831.50 USD (8)
Прирост в месяц:
7.00%
Годовой прогноз:
84.94%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 625.08 USD
Максимальная:
6 116.80 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (4 539.20 USD)
По эквити:
15.61% (8 814.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|950
|US30
|2
|USTEC
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|78K
|US30
|0
|USTEC
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|21K
|US30
|319
|USTEC
|200
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 630.00 USD
Худший трейд: -2 882 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 076.22 USD
Макс. убыток в серии: -5 831.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
SAFE & SUSTAINABLE INVESTMENT
✔ Copy XAU/USD Strategy
✔ 5–15% Monthly Target
✔ Disciplined Risk Management
✔ Minimum Capital: $1000 (100,000 cents)
✔ Recommended Capital: $5000+ for Optimal Lot-Size Synchronization
Copy Settings:
-
In Proportion to My Funds
-
Do Not Process Orders Manually
Thank you!
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
39 USD в месяц
436%
1
6.5K
USD
USD
53K
USD
USD
26
35%
953
76%
3%
1.92
81.34
USD
USD
22%
1:500