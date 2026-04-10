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Сигналы / MetaTrader 4 / S7PRO
Van Tuan Luu

S7PRO

Van Tuan Luu
Van Tuan Luu

Van Tuan Luu

0 отзывов
Надежность
26 недель
1 / 6.5K USD
Копировать за 39 USD в месяц
прирост с 2026 436%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
953
Прибыльных трейдов:
729 (76.49%)
Убыточных трейдов:
224 (23.50%)
Лучший трейд:
2 630.00 USD
Худший трейд:
-2 881.50 USD
Общая прибыль:
161 242.01 USD (251 521 pips)
Общий убыток:
-83 720.52 USD (229 651 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (4 076.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 488.40 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
2.53%
Макс. загрузка депозита:
30.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
12.67
Длинных трейдов:
484 (50.79%)
Коротких трейдов:
469 (49.21%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
81.34 USD
Средняя прибыль:
221.18 USD
Средний убыток:
-373.75 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-5 831.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 831.50 USD (8)
Прирост в месяц:
7.00%
Годовой прогноз:
84.94%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 625.08 USD
Максимальная:
6 116.80 USD (8.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.70% (4 539.20 USD)
По эквити:
15.61% (8 814.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 950
US30 2
USTEC 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 78K
US30 0
USTEC 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P 21K
US30 319
USTEC 200
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 630.00 USD
Худший трейд: -2 882 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +4 076.22 USD
Макс. убыток в серии: -5 831.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

SAFE & SUSTAINABLE INVESTMENT

✔ Copy XAU/USD Strategy
✔ 5–15% Monthly Target
✔ Disciplined Risk Management
✔ Minimum Capital: $1000 (100,000 cents)
✔ Recommended Capital: $5000+ for Optimal Lot-Size Synchronization

Copy Settings:

  1. In Proportion to My Funds

  2. Do Not Process Orders Manually

Thank you!


Нет отзывов
2026.08.10 02:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.09 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.22 08:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.22 08:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 05:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
S7PRO
39 USD в месяц
436%
1
6.5K
USD
53K
USD
26
35%
953
76%
3%
1.92
81.34
USD
22%
1:500
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