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Van Tuan Luu

S7PRO

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交易:
968
盈利交易:
743 (76.75%)
亏损交易:
225 (23.24%)
最好交易:
2 630.00 USD
最差交易:
-2 881.50 USD
毛利:
163 007.52 USD (255 044 pips)
毛利亏损:
-83 721.08 USD (229 652 pips)
最大连续赢利:
23 (4 076.22 USD)
最大连续盈利:
18 488.40 USD (17)
夏普比率:
0.14
交易活动:
2.53%
最大入金加载:
30.03%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
12.96
长期交易:
493 (50.93%)
短期交易:
475 (49.07%)
利润因子:
1.95
预期回报:
81.91 USD
平均利润:
219.39 USD
平均损失:
-372.09 USD
最大连续失误:
8 (-5 831.50 USD)
最大连续亏损:
-5 831.50 USD (8)
每月增长:
10.54%
年度预测:
127.84%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
3 625.08 USD
最大值:
6 116.80 USD (8.23%)
相对跌幅:
结余:
21.70% (4 539.20 USD)
净值:
15.61% (8 814.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD-P 965
US30 2
USTEC 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD-P 79K
US30 0
USTEC 1
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD-P 25K
US30 319
USTEC 200
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +2 630.00 USD
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✔ Copy XAU/USD Strategy
✔ 5–15% Monthly Target
✔ Disciplined Risk Management
✔ Minimum Capital: $1000 (100,000 cents)
✔ Recommended Capital: $5000+ for Optimal Lot-Size Synchronization

Copy Settings:

  1. In Proportion to My Funds

  2. Do Not Process Orders Manually

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2026.08.10 02:16
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2026.08.09 13:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.19 09:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.17 19:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.22 08:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.22 08:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 05:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 04:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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