- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
968
盈利交易:
743 (76.75%)
亏损交易:
225 (23.24%)
最好交易:
2 630.00 USD
最差交易:
-2 881.50 USD
毛利:
163 007.52 USD (255 044 pips)
毛利亏损:
-83 721.08 USD (229 652 pips)
最大连续赢利:
23 (4 076.22 USD)
最大连续盈利:
18 488.40 USD (17)
夏普比率:
0.14
交易活动:
2.53%
最大入金加载:
30.03%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
12.96
长期交易:
493 (50.93%)
短期交易:
475 (49.07%)
利润因子:
1.95
预期回报:
81.91 USD
平均利润:
219.39 USD
平均损失:
-372.09 USD
最大连续失误:
8 (-5 831.50 USD)
最大连续亏损:
-5 831.50 USD (8)
每月增长:
10.54%
年度预测:
127.84%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
3 625.08 USD
最大值:
6 116.80 USD (8.23%)
相对跌幅:
结余:
21.70% (4 539.20 USD)
净值:
15.61% (8 814.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|965
|US30
|2
|USTEC
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|79K
|US30
|0
|USTEC
|1
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|25K
|US30
|319
|USTEC
|200
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 630.00 USD
最差交易: -2 882 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +4 076.22 USD
最大连续亏损: -5 831.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
SAFE & SUSTAINABLE INVESTMENT
✔ Copy XAU/USD Strategy
✔ 5–15% Monthly Target
✔ Disciplined Risk Management
✔ Minimum Capital: $1000 (100,000 cents)
✔ Recommended Capital: $5000+ for Optimal Lot-Size Synchronization
Copy Settings:
-
In Proportion to My Funds
-
Do Not Process Orders Manually
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
454%
1
5.4K
USD
USD
55K
USD
USD
27
35%
968
76%
3%
1.94
81.91
USD
USD
22%
1:500