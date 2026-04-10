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Сигналы / MetaTrader 4 / Queen BEE Scalper
Ayano Moriya

Queen BEE Scalper

Ayano Moriya
Ayano Moriya

Ayano Moriya

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 103%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
215 (75.43%)
Убыточных трейдов:
70 (24.56%)
Лучший трейд:
852.34 USD
Худший трейд:
-583.28 USD
Общая прибыль:
13 119.11 USD (98 151 pips)
Общий убыток:
-11 010.32 USD (85 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (751.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 643.56 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
3.27%
Макс. загрузка депозита:
24.68%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
134 (47.02%)
Коротких трейдов:
151 (52.98%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
61.02 USD
Средний убыток:
-157.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-561.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 083.54 USD (2)
Прирост в месяц:
-27.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.83 USD
Максимальная:
2 201.67 USD (41.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.92% (2 201.67 USD)
По эквити:
11.84% (427.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 265
BTCUSD 17
USTEC 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
BTCUSD -324
USTEC 124
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD -14K
USTEC 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +852.34 USD
Худший трейд: -583 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +751.49 USD
Макс. убыток в серии: -561.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.80 × 5
MonetaMarketsTrading-Live
0.91 × 53
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 2
VantageInternational-Live 16
4.00 × 1
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
18.00 × 1
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This signal is for scalping only.Please use brokers with low latency and raw spreads.
Нет отзывов
2026.07.22 16:07
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.15 10:55
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.62% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.14 19:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 17:43
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.65% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.20 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.17 14:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.04.21 12:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.10 04:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.10 03:31
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.10 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Queen BEE Scalper
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
1.3K
USD
23
96%
285
75%
3%
1.19
7.40
USD
54%
1:500
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