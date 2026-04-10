Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 VantageMarkets-Live 16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.80 × 5 MonetaMarketsTrading-Live 0.91 × 53 ICMarketsSC-Live17 1.00 × 2 VantageInternational-Live 16 4.00 × 1 ICMarkets-Live14 4.05 × 63 ICMarketsSC-Live06 5.75 × 79 TradersWay-Live 13.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 18.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика