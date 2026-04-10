- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
215 (75.43%)
Убыточных трейдов:
70 (24.56%)
Лучший трейд:
852.34 USD
Худший трейд:
-583.28 USD
Общая прибыль:
13 119.11 USD (98 151 pips)
Общий убыток:
-11 010.32 USD (85 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (751.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 643.56 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
3.27%
Макс. загрузка депозита:
24.68%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
134 (47.02%)
Коротких трейдов:
151 (52.98%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
7.40 USD
Средняя прибыль:
61.02 USD
Средний убыток:
-157.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-561.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 083.54 USD (2)
Прирост в месяц:
-27.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
213.83 USD
Максимальная:
2 201.67 USD (41.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.92% (2 201.67 USD)
По эквити:
11.84% (427.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|BTCUSD
|17
|USTEC
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-324
|USTEC
|124
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-14K
|USTEC
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +852.34 USD
Худший трейд: -583 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +751.49 USD
Макс. убыток в серии: -561.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 5
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
This signal is for scalping only.Please use brokers with low latency and raw spreads.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
96%
285
75%
3%
1.19
7.40
USD
USD
54%
1:500