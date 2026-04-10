- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
288
盈利交易:
217 (75.34%)
亏损交易:
71 (24.65%)
最好交易:
852.34 USD
最差交易:
-583.28 USD
毛利:
13 188.70 USD (98 721 pips)
毛利亏损:
-11 097.03 USD (86 246 pips)
最大连续赢利:
16 (751.49 USD)
最大连续盈利:
1 643.56 USD (11)
夏普比率:
0.10
交易活动:
3.27%
最大入金加载:
24.68%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
0.95
长期交易:
135 (46.88%)
短期交易:
153 (53.13%)
利润因子:
1.19
预期回报:
7.26 USD
平均利润:
60.78 USD
平均损失:
-156.30 USD
最大连续失误:
3 (-561.38 USD)
最大连续亏损:
-1 083.54 USD (2)
每月增长:
-30.68%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
213.83 USD
最大值:
2 201.67 USD (41.14%)
相对跌幅:
结余:
53.92% (2 201.67 USD)
净值:
11.84% (427.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|BTCUSD
|17
|USTEC
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|BTCUSD
|-324
|USTEC
|124
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-14K
|USTEC
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +852.34 USD
最差交易: -583 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +751.49 USD
最大连续亏损: -561.38 USD
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ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.80 × 5
|
MonetaMarketsTrading-Live
|0.91 × 53
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|4.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|18.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
101%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
96%
288
75%
3%
1.18
7.26
USD
USD
54%
1:500