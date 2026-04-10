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Сигналы / MetaTrader 4 / Golden Pickaxe
Valeriia Mishchenko

Golden Pickaxe

Valeriia Mishchenko
Valeriia Mishchenko

Valeriia Mishchenko

4.2 (277)
14 продуктов 11 сигналов 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
174 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 213%
ICEMarkets-Server
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 848
Прибыльных трейдов:
2 714 (95.29%)
Убыточных трейдов:
134 (4.71%)
Лучший трейд:
520.80 USD
Худший трейд:
-162.77 USD
Общая прибыль:
8 399.16 USD (461 307 pips)
Общий убыток:
-4 999.12 USD (370 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
159 (200.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
611.69 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
12.03%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.62
Длинных трейдов:
1 470 (51.62%)
Коротких трейдов:
1 378 (48.38%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
3.09 USD
Средний убыток:
-37.31 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-513.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-513.42 USD (5)
Прирост в месяц:
0.84%
Годовой прогноз:
10.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.39 USD
Максимальная:
513.42 USD (16.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.84% (206.80 USD)
По эквити:
2.20% (248.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2848
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 100K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +520.80 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +200.65 USD
Макс. убыток в серии: -513.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.22 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.20 16:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 05:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 09:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Pickaxe
999 USD в месяц
213%
0
0
USD
12K
USD
174
100%
2 848
95%
12%
1.68
1.19
USD
41%
1:300
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