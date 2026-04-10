- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 848
Прибыльных трейдов:
2 714 (95.29%)
Убыточных трейдов:
134 (4.71%)
Лучший трейд:
520.80 USD
Худший трейд:
-162.77 USD
Общая прибыль:
8 399.16 USD (461 307 pips)
Общий убыток:
-4 999.12 USD (370 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
159 (200.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
611.69 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
12.03%
Макс. загрузка депозита:
0.99%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
6.62
Длинных трейдов:
1 470 (51.62%)
Коротких трейдов:
1 378 (48.38%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.19 USD
Средняя прибыль:
3.09 USD
Средний убыток:
-37.31 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-513.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-513.42 USD (5)
Прирост в месяц:
0.84%
Годовой прогноз:
10.21%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
100.39 USD
Максимальная:
513.42 USD (16.84%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.84% (206.80 USD)
По эквити:
2.20% (248.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2848
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|100K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +520.80 USD
Худший трейд: -163 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +200.65 USD
Макс. убыток в серии: -513.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
213%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
174
100%
2 848
95%
12%
1.68
1.19
USD
USD
41%
1:300