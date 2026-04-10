- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 859
盈利交易:
2 725 (95.31%)
亏损交易:
134 (4.69%)
最好交易:
520.80 USD
最差交易:
-162.77 USD
毛利:
8 419.27 USD (463 411 pips)
毛利亏损:
-4 999.12 USD (370 911 pips)
最大连续赢利:
159 (200.65 USD)
最大连续盈利:
611.69 USD (60)
夏普比率:
0.05
交易活动:
12.03%
最大入金加载:
0.99%
最近交易:
3 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
6 小时
采收率:
6.66
长期交易:
1 481 (51.80%)
短期交易:
1 378 (48.20%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
3.09 USD
平均损失:
-37.31 USD
最大连续失误:
5 (-513.42 USD)
最大连续亏损:
-513.42 USD (5)
每月增长:
0.88%
年度预测:
10.66%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
100.39 USD
最大值:
513.42 USD (16.84%)
相对跌幅:
结余:
40.84% (206.80 USD)
净值:
2.20% (248.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2859
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|102K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +520.80 USD
最差交易: -163 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +200.65 USD
最大连续亏损: -513.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
213%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
174
100%
2 859
95%
12%
1.68
1.20
USD
USD
41%
1:300