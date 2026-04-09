Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15 0.08 × 26 ICMarketsSC-Live14 0.24 × 17 ICMarketsSC-Live26 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live06 0.39 × 18 ICMarketsSC-Live32 0.52 × 378 ICMarketsSC-Live12 0.56 × 9 ICMarkets-Live03 0.63 × 8 ICMarketsSC-Live04 0.65 × 1593 FPTradingLLC-Live4 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live17 0.79 × 2053 ICMarkets-Live14 0.80 × 10 ICMarketsSC-Live33 0.85 × 930 ICMarketsSC-Live10 0.98 × 2358 RoboForex-ECN 2.10 × 1249 Pepperstone-Edge07 2.46 × 61 RSGFinance-Live 2.57 × 23 TradersWay-Live 2.67 × 27 ICMarketsSC-Live25 4.25 × 8 OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 4.30 × 61 XMGlobal-Real 35 4.32 × 22 PlaceATrade-Real-4 4.99 × 774 FBS-Real-5 14.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика