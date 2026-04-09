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Сигналы / MetaTrader 4 / Darsh pro
Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat

Darsh pro

Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat
Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat

Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat

0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 142%
ICMarketsSC-Live17
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
197
Прибыльных трейдов:
131 (66.49%)
Убыточных трейдов:
66 (33.50%)
Лучший трейд:
23.45 USD
Худший трейд:
-12.13 USD
Общая прибыль:
287.31 USD (19 121 pips)
Общий убыток:
-117.86 USD (11 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (27.79 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.53 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
70.96%
Макс. загрузка депозита:
141.76%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.69
Длинных трейдов:
69 (35.03%)
Коротких трейдов:
128 (64.97%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
2.19 USD
Средний убыток:
-1.79 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-2.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.14 USD (6)
Прирост в месяц:
13.84%
Годовой прогноз:
167.92%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
36.16 USD (14.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.38% (36.16 USD)
По эквити:
85.73% (177.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 58
AUDCAD 50
EURCAD 19
NZDCAD 17
EURUSD 13
USDCAD 12
AUDUSD 11
USDCHF 5
USDSGD 5
CADCHF 5
NZDUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 57
AUDCAD 32
EURCAD 16
NZDCAD 7
EURUSD 14
USDCAD 12
AUDUSD 17
USDCHF 4
USDSGD 4
CADCHF 6
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 314
AUDCAD 1.6K
EURCAD 1.9K
NZDCAD 806
EURUSD 660
USDCAD 29
AUDUSD 649
USDCHF 337
USDSGD 558
CADCHF 538
NZDUSD 214
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.45 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +27.79 USD
Макс. убыток в серии: -2.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live26
0.38 × 16
ICMarketsSC-Live06
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live32
0.52 × 378
ICMarketsSC-Live12
0.56 × 9
ICMarkets-Live03
0.63 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.65 × 1593
FPTradingLLC-Live4
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.79 × 2053
ICMarkets-Live14
0.80 × 10
ICMarketsSC-Live33
0.85 × 930
ICMarketsSC-Live10
0.98 × 2358
RoboForex-ECN
2.10 × 1249
Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
2.67 × 27
ICMarketsSC-Live25
4.25 × 8
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
4.30 × 61
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.99 × 774
FBS-Real-5
14.00 × 1
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Scalping strategy depending on multi indicators to ensure accuracy with minimum draw down 

Scalping strategy depending on multi indicators to ensure accuracy with minimum draw down 

Нет отзывов
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.27 12:58
No swaps are charged
2026.07.21 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 02:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.16 16:13
No swaps are charged on the signal account
2026.07.15 14:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 21:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 00:49
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.02 13:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 20:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.26 17:06
No swaps are charged on the signal account
2026.06.01 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darsh pro
30 USD в месяц
142%
0
0
USD
458
USD
23
96%
197
66%
71%
2.43
0.86
USD
86%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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