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Mustafa Mr Abdulaziz Abu Al-saadat

Darsh pro

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预期回报:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 58
AUDCAD 50
EURCAD 19
NZDCAD 17
EURUSD 13
USDCAD 12
AUDUSD 11
USDCHF 5
USDSGD 5
CADCHF 5
NZDUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 57
AUDCAD 32
EURCAD 16
NZDCAD 7
EURUSD 14
USDCAD 12
AUDUSD 17
USDCHF 4
USDSGD 4
CADCHF 6
NZDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD 314
AUDCAD 1.6K
EURCAD 1.9K
NZDCAD 806
EURUSD 660
USDCAD 29
AUDUSD 649
USDCHF 337
USDSGD 558
CADCHF 538
NZDUSD 214
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +23.45 USD
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Pepperstone-Edge07
2.46 × 61
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2.67 × 27
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4.25 × 8
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
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FBS-Real-5
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2026.07.27 12:58
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2026.07.27 12:58
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2026.07.21 13:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 06:18
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2026.07.20 10:14
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2026.07.20 02:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.20 01:07
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2026.07.16 16:13
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2026.07.15 14:57
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2026.07.14 22:47
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2026.07.02 13:46
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2026.06.29 20:56
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2026.06.26 17:06
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2026.06.01 01:39
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