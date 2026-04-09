- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
81 (69.23%)
Убыточных трейдов:
36 (30.77%)
Лучший трейд:
58.19 USD
Худший трейд:
-40.69 USD
Общая прибыль:
772.11 USD (33 623 pips)
Общий убыток:
-538.09 USD (17 354 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (214.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.05 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
36.82%
Макс. загрузка депозита:
81.24%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
64 (54.70%)
Коротких трейдов:
53 (45.30%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
9.53 USD
Средний убыток:
-14.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-66.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.67 USD (3)
Прирост в месяц:
8.39%
Годовой прогноз:
101.79%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.91 USD
Максимальная:
118.92 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.98% (118.74 USD)
По эквити:
15.72% (526.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|31
|EURAUD
|15
|GBPUSD
|13
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|8
|EURNZD
|6
|GBPJPY
|4
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|2
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPNZD
|1
|XAUUSD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|31
|EURAUD
|-14
|GBPUSD
|-69
|AUDCAD
|17
|EURUSD
|14
|EURNZD
|-4
|GBPJPY
|-4
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|-3
|GBPAUD
|12
|GBPCHF
|22
|USDJPY
|23
|CHFJPY
|54
|NZDJPY
|27
|EURCHF
|9
|USDCHF
|32
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|1
|CADCHF
|3
|AUDNZD
|9
|GBPNZD
|7
|XAUUSD
|3
|NZDCAD
|5
|CADJPY
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|1.9K
|EURAUD
|-257
|GBPUSD
|-1.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|448
|EURNZD
|229
|GBPJPY
|137
|AUDCHF
|792
|EURJPY
|-16
|GBPAUD
|1K
|GBPCHF
|492
|USDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|3.4K
|NZDJPY
|1.5K
|EURCHF
|402
|USDCHF
|886
|USDCAD
|660
|AUDJPY
|79
|CADCHF
|275
|AUDNZD
|517
|GBPNZD
|429
|XAUUSD
|289
|NZDCAD
|239
|CADJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +58.19 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +214.05 USD
Макс. убыток в серии: -66.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.33 × 15
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|12.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
18
98%
117
69%
37%
1.43
2.00
USD
USD
16%
1:30