СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / INDEX REVERSE
Ihor Otkydach

INDEX REVERSE

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
👉 My Personal Site: https://intradaysoft.com/
12 продуктов 14 сигналов 2 комментария
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
81 (69.23%)
Убыточных трейдов:
36 (30.77%)
Лучший трейд:
58.19 USD
Худший трейд:
-40.69 USD
Общая прибыль:
772.11 USD (33 623 pips)
Общий убыток:
-538.09 USD (17 354 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (214.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
214.05 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
36.82%
Макс. загрузка депозита:
81.24%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
64 (54.70%)
Коротких трейдов:
53 (45.30%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
9.53 USD
Средний убыток:
-14.95 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-66.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-87.67 USD (3)
Прирост в месяц:
8.39%
Годовой прогноз:
101.79%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.91 USD
Максимальная:
118.92 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.98% (118.74 USD)
По эквити:
15.72% (526.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD 31
EURAUD 15
GBPUSD 13
AUDCAD 10
EURUSD 8
EURNZD 6
GBPJPY 4
AUDCHF 3
EURJPY 3
GBPAUD 2
GBPCHF 2
USDJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDJPY 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
GBPNZD 1
XAUUSD 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD 31
EURAUD -14
GBPUSD -69
AUDCAD 17
EURUSD 14
EURNZD -4
GBPJPY -4
AUDCHF 9
EURJPY -3
GBPAUD 12
GBPCHF 22
USDJPY 23
CHFJPY 54
NZDJPY 27
EURCHF 9
USDCHF 32
USDCAD 14
AUDJPY 1
CADCHF 3
AUDNZD 9
GBPNZD 7
XAUUSD 3
NZDCAD 5
CADJPY 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD 1.9K
EURAUD -257
GBPUSD -1.6K
AUDCAD 1.4K
EURUSD 448
EURNZD 229
GBPJPY 137
AUDCHF 792
EURJPY -16
GBPAUD 1K
GBPCHF 492
USDJPY 1.2K
CHFJPY 3.4K
NZDJPY 1.5K
EURCHF 402
USDCHF 886
USDCAD 660
AUDJPY 79
CADCHF 275
AUDNZD 517
GBPNZD 429
XAUUSD 289
NZDCAD 239
CADJPY 1.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.19 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +214.05 USD
Макс. убыток в серии: -66.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
FBS-Real
9.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
12.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.31 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.22 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 21:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 21:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 21:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 09:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
INDEX REVERSE
40 USD в месяц
7%
0
0
USD
3.6K
USD
18
98%
117
69%
37%
1.43
2.00
USD
16%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.