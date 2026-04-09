- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
85 (70.24%)
亏损交易:
36 (29.75%)
最好交易:
58.19 USD
最差交易:
-40.69 USD
毛利:
796.43 USD (34 962 pips)
毛利亏损:
-539.30 USD (17 354 pips)
最大连续赢利:
11 (214.05 USD)
最大连续盈利:
214.05 USD (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
37.83%
最大入金加载:
81.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
64 (52.89%)
短期交易:
57 (47.11%)
利润因子:
1.48
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
9.37 USD
平均损失:
-14.98 USD
最大连续失误:
4 (-66.95 USD)
最大连续亏损:
-87.67 USD (3)
每月增长:
10.87%
年度预测:
131.84%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
75.91 USD
最大值:
118.92 USD (11.19%)
相对跌幅:
结余:
4.98% (118.74 USD)
净值:
15.72% (526.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|31
|EURAUD
|15
|GBPUSD
|13
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|8
|EURNZD
|6
|GBPJPY
|4
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|AUDCHF
|3
|EURJPY
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|XAUUSD
|1
|NZDCAD
|1
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|31
|EURAUD
|-14
|GBPUSD
|-69
|AUDCAD
|17
|EURUSD
|14
|EURNZD
|-4
|GBPJPY
|-4
|AUDJPY
|7
|USDJPY
|36
|AUDCHF
|9
|EURJPY
|-3
|GBPAUD
|12
|GBPCHF
|22
|CHFJPY
|54
|NZDJPY
|27
|EURCHF
|9
|USDCHF
|32
|USDCAD
|14
|GBPNZD
|12
|CADCHF
|3
|AUDNZD
|9
|XAUUSD
|3
|NZDCAD
|5
|CADJPY
|36
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|1.9K
|EURAUD
|-257
|GBPUSD
|-1.6K
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|448
|EURNZD
|229
|GBPJPY
|137
|AUDJPY
|415
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|1.9K
|AUDCHF
|792
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|-16
|GBPAUD
|1K
|GBPCHF
|492
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|3.4K
|NZDJPY
|1.5K
|EURCHF
|402
|USDCHF
|886
|USDCAD
|660
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|708
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|275
|AUDNZD
|517
|XAUUSD
|289
|NZDCAD
|239
|CADJPY
|1.9K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.19 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +214.05 USD
最大连续亏损: -66.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneUK-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.33 × 15
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|12.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
8%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
18
98%
121
70%
38%
1.47
2.13
USD
USD
16%
1:30