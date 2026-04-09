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Ihor Otkydach

INDEX REVERSE

Ihor Otkydach
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交易:
121
盈利交易:
85 (70.24%)
亏损交易:
36 (29.75%)
最好交易:
58.19 USD
最差交易:
-40.69 USD
毛利:
796.43 USD (34 962 pips)
毛利亏损:
-539.30 USD (17 354 pips)
最大连续赢利:
11 (214.05 USD)
最大连续盈利:
214.05 USD (11)
夏普比率:
0.16
交易活动:
37.83%
最大入金加载:
81.24%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
64 (52.89%)
短期交易:
57 (47.11%)
利润因子:
1.48
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
9.37 USD
平均损失:
-14.98 USD
最大连续失误:
4 (-66.95 USD)
最大连续亏损:
-87.67 USD (3)
每月增长:
10.87%
年度预测:
131.84%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
75.91 USD
最大值:
118.92 USD (11.19%)
相对跌幅:
结余:
4.98% (118.74 USD)
净值:
15.72% (526.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCAD 31
EURAUD 15
GBPUSD 13
AUDCAD 10
EURUSD 8
EURNZD 6
GBPJPY 4
AUDJPY 4
USDJPY 3
AUDCHF 3
EURJPY 3
GBPAUD 2
GBPCHF 2
CHFJPY 2
NZDJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPNZD 2
CADCHF 1
AUDNZD 1
XAUUSD 1
NZDCAD 1
CADJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCAD 31
EURAUD -14
GBPUSD -69
AUDCAD 17
EURUSD 14
EURNZD -4
GBPJPY -4
AUDJPY 7
USDJPY 36
AUDCHF 9
EURJPY -3
GBPAUD 12
GBPCHF 22
CHFJPY 54
NZDJPY 27
EURCHF 9
USDCHF 32
USDCAD 14
GBPNZD 12
CADCHF 3
AUDNZD 9
XAUUSD 3
NZDCAD 5
CADJPY 36
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCAD 1.9K
EURAUD -257
GBPUSD -1.6K
AUDCAD 1.4K
EURUSD 448
EURNZD 229
GBPJPY 137
AUDJPY 415
USDJPY 1.9K
AUDCHF 792
EURJPY -16
GBPAUD 1K
GBPCHF 492
CHFJPY 3.4K
NZDJPY 1.5K
EURCHF 402
USDCHF 886
USDCAD 660
GBPNZD 708
CADCHF 275
AUDNZD 517
XAUUSD 289
NZDCAD 239
CADJPY 1.9K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
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最好交易: +58.19 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 11
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FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
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AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
FBS-Real
9.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
12.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
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2026.07.31 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.22 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 21:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 21:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 21:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 09:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
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70%
38%
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2.13
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