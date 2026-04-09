- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
107
Profit Trades:
76 (71.02%)
Loss Trades:
31 (28.97%)
Best trade:
26.78 USD
Worst trade:
-30.21 USD
Gross Profit:
553.63 USD (21 935 pips)
Gross Loss:
-397.05 USD (10 435 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (53.02 USD)
Maximal consecutive profit:
105.05 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading activity:
35.82%
Max deposit load:
81.24%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.32
Long Trades:
55 (51.40%)
Short Trades:
52 (48.60%)
Profit Factor:
1.39
Expected Payoff:
1.46 USD
Average Profit:
7.28 USD
Average Loss:
-12.81 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-66.95 USD)
Maximal consecutive loss:
-66.95 USD (4)
Monthly growth:
6.27%
Annual Forecast:
76.07%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
75.91 USD
Maximal:
118.92 USD (11.19%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.98% (118.74 USD)
By Equity:
15.72% (526.30 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURCAD
|31
|EURAUD
|15
|GBPUSD
|12
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|8
|EURNZD
|6
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|GBPCHF
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|AUDNZD
|1
|GBPNZD
|1
|XAUUSD
|1
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|31
|EURAUD
|-14
|GBPUSD
|-46
|AUDCAD
|17
|EURUSD
|14
|EURNZD
|-4
|AUDCHF
|9
|GBPAUD
|12
|GBPCHF
|22
|USDJPY
|23
|EURCHF
|9
|USDCHF
|32
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|1
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|5
|CADCHF
|3
|AUDNZD
|9
|GBPNZD
|7
|XAUUSD
|3
|NZDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|1.9K
|EURAUD
|-257
|GBPUSD
|-824
|AUDCAD
|1.4K
|EURUSD
|448
|EURNZD
|229
|AUDCHF
|792
|GBPAUD
|1K
|GBPCHF
|492
|USDJPY
|1.2K
|EURCHF
|402
|USDCHF
|886
|USDCAD
|660
|AUDJPY
|79
|GBPJPY
|507
|CHFJPY
|554
|NZDJPY
|306
|CADCHF
|275
|AUDNZD
|517
|GBPNZD
|429
|XAUUSD
|289
|NZDCAD
|239
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +26.78 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +53.02 USD
Maximal consecutive loss: -66.95 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PepperstoneUK-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Earnex-Trade
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.67 × 66
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
ICMarketsSC-MT5
|7.33 × 15
|
FBS-Real
|9.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|12.67 × 3
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
40 USD per month
5%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
17
98%
107
71%
36%
1.39
1.46
USD
USD
16%
1:30