SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / INDEX REVERSE
Ihor Otkydach

INDEX REVERSE

Ihor Otkydach
Ihor Otkydach

Ihor Otkydach

4.1 (544)
🌀 My Telegram Channel: https://t.me/+UPIAnnNFlRBjZTc0
👉 My Personal Site: https://intradaysoft.com/
12 products 14 signals 2 comments
0 reviews
Reliability
17 weeks
0 / 0 USD
Copy for 40 USD per month
growth since 2026 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
How to subscribe?
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
107
Profit Trades:
76 (71.02%)
Loss Trades:
31 (28.97%)
Best trade:
26.78 USD
Worst trade:
-30.21 USD
Gross Profit:
553.63 USD (21 935 pips)
Gross Loss:
-397.05 USD (10 435 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (53.02 USD)
Maximal consecutive profit:
105.05 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading activity:
35.82%
Max deposit load:
81.24%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
23
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
1.32
Long Trades:
55 (51.40%)
Short Trades:
52 (48.60%)
Profit Factor:
1.39
Expected Payoff:
1.46 USD
Average Profit:
7.28 USD
Average Loss:
-12.81 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-66.95 USD)
Maximal consecutive loss:
-66.95 USD (4)
Monthly growth:
6.27%
Annual Forecast:
76.07%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
75.91 USD
Maximal:
118.92 USD (11.19%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.98% (118.74 USD)
By Equity:
15.72% (526.30 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURCAD 31
EURAUD 15
GBPUSD 12
AUDCAD 10
EURUSD 8
EURNZD 6
AUDCHF 3
GBPAUD 2
GBPCHF 2
USDJPY 2
EURCHF 2
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
NZDJPY 1
CADCHF 1
AUDNZD 1
GBPNZD 1
XAUUSD 1
NZDCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD 31
EURAUD -14
GBPUSD -46
AUDCAD 17
EURUSD 14
EURNZD -4
AUDCHF 9
GBPAUD 12
GBPCHF 22
USDJPY 23
EURCHF 9
USDCHF 32
USDCAD 14
AUDJPY 1
GBPJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 5
CADCHF 3
AUDNZD 9
GBPNZD 7
XAUUSD 3
NZDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD 1.9K
EURAUD -257
GBPUSD -824
AUDCAD 1.4K
EURUSD 448
EURNZD 229
AUDCHF 792
GBPAUD 1K
GBPCHF 492
USDJPY 1.2K
EURCHF 402
USDCHF 886
USDCAD 660
AUDJPY 79
GBPJPY 507
CHFJPY 554
NZDJPY 306
CADCHF 275
AUDNZD 517
GBPNZD 429
XAUUSD 289
NZDCAD 239
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +26.78 USD
Worst trade: -30 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 4
Maximal consecutive profit: +53.02 USD
Maximal consecutive loss: -66.95 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "PepperstoneUK-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Earnex-Trade
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.67 × 66
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
ICMarketsSC-MT5
7.33 × 15
FBS-Real
9.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
12.67 × 3
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2026.07.31 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.21 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.03 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 13:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 16:39
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.22 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.22 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.14 21:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.11 18:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.02 21:07
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.02 06:57
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.26 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.25 21:58
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.19 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 09:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.18 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.18 01:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
INDEX REVERSE
40 USD per month
5%
0
0
USD
3.5K
USD
17
98%
107
71%
36%
1.39
1.46
USD
16%
1:30
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.