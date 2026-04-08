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Сигналы / MetaTrader 4 / XAU TMGM
Jian Guang Chen

XAU TMGM

Jian Guang Chen
Jian Guang Chen

Jian Guang Chen

0 отзывов
Надежность
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 38 USD в месяц
прирост с 2026 145%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
87 (66.92%)
Убыточных трейдов:
43 (33.08%)
Лучший трейд:
31.00 USD
Худший трейд:
-42.80 USD
Общая прибыль:
240.63 USD (101 798 pips)
Общий убыток:
-121.00 USD (68 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
26.71%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
49 секунд
Фактор восстановления:
2.74
Длинных трейдов:
60 (46.15%)
Коротких трейдов:
70 (53.85%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.68 USD (2)
Прирост в месяц:
11.39%
Годовой прогноз:
138.24%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
43.68 USD (57.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.36% (14.90 USD)
По эквити:
2.66% (2.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 91
BTCUSD 39
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 111
BTCUSD 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.5K
BTCUSD 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.00 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.92 USD
Макс. убыток в серии: -7.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
Darwinex-Live-2
19.00 × 3
Exness-Real26
28.86 × 21
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Нет отзывов
2026.07.02 13:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.23 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.23 11:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.23 10:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.23 05:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.18 18:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.18 17:26
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.01 23:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.30 05:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.05.30 05:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.30 05:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.04.24 06:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.24 05:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.14 08:10
Share of trading days is too low
2026.04.14 08:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 08:10
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.14 07:10
Share of trading days is too low
2026.04.14 07:10
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.14 07:10
High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.09 00:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU TMGM
38 USD в месяц
145%
0
0
USD
106
USD
17
72%
130
66%
0%
1.98
0.92
USD
38%
1:500
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