- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
130
Прибыльных трейдов:
87 (66.92%)
Убыточных трейдов:
43 (33.08%)
Лучший трейд:
31.00 USD
Худший трейд:
-42.80 USD
Общая прибыль:
240.63 USD (101 798 pips)
Общий убыток:
-121.00 USD (68 105 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (6.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
26.71%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
49 секунд
Фактор восстановления:
2.74
Длинных трейдов:
60 (46.15%)
Коротких трейдов:
70 (53.85%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.92 USD
Средняя прибыль:
2.77 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.68 USD (2)
Прирост в месяц:
11.39%
Годовой прогноз:
138.24%
Алготрейдинг:
72%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.86 USD
Максимальная:
43.68 USD (57.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.36% (14.90 USD)
По эквити:
2.66% (2.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|91
|BTCUSD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|111
|BTCUSD
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.5K
|BTCUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.00 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +6.92 USD
Макс. убыток в серии: -7.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|19.00 × 3
|
Exness-Real26
|28.86 × 21
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
38 USD в месяц
145%
0
0
USD
USD
106
USD
USD
17
72%
130
66%
0%
1.98
0.92
USD
USD
38%
1:500