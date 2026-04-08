Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 4.00 × 1 Darwinex-Live-2 19.00 × 3 Exness-Real26 28.86 × 21 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика