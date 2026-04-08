- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
95 (68.84%)
亏损交易:
43 (31.16%)
最好交易:
31.00 USD
最差交易:
-42.80 USD
毛利:
351.48 USD (103 831 pips)
毛利亏损:
-121.00 USD (68 105 pips)
最大连续赢利:
9 (6.92 USD)
最大连续盈利:
110.85 USD (8)
夏普比率:
0.18
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
95.01%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
54 秒
采收率:
5.28
长期交易:
63 (45.65%)
短期交易:
75 (54.35%)
利润因子:
2.90
预期回报:
1.67 USD
平均利润:
3.70 USD
平均损失:
-2.81 USD
最大连续失误:
6 (-7.29 USD)
最大连续亏损:
-43.68 USD (2)
每月增长:
130.78%
年度预测:
1 586.76%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
14.86 USD
最大值:
43.68 USD (57.65%)
相对跌幅:
结余:
38.36% (14.90 USD)
净值:
14.61% (15.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|99
|BTCUSD
|39
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|222
|BTCUSD
|9
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.6K
|BTCUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.00 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +6.92 USD
最大连续亏损: -7.29 USD
1111111111111111111111
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
401%
0
0
USD
USD
217
USD
USD
18
68%
138
68%
0%
2.90
1.67
USD
USD
38%
1:500