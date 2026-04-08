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Всего трейдов:
1 967
Прибыльных трейдов:
1 468 (74.63%)
Убыточных трейдов:
499 (25.37%)
Лучший трейд:
119.16 USD
Худший трейд:
-655.88 USD
Общая прибыль:
5 590.71 USD (340 515 pips)
Общий убыток:
-6 785.76 USD (523 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (568.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.61 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
71.84%
Макс. загрузка депозита:
17.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
585 (29.74%)
Коротких трейдов:
1 382 (70.26%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-13.60 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 147.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 211.53 USD (19)
Прирост в месяц:
-3.50%
Годовой прогноз:
-42.35%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 282.15 USD
Максимальная:
4 433.61 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.29% (4 424.52 USD)
По эквити:
4.68% (4 817.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|533
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|315
|USDCHF
|258
|USDJPY
|194
|GDAXI
|180
|XAUUSD
|75
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|1
|WS30
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|-771
|EURUSD
|676
|GBPUSD
|607
|USDCHF
|553
|USDJPY
|172
|GDAXI
|-3K
|XAUUSD
|334
|XAGUSD
|260
|AUDUSD
|20
|WS30
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|-91K
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|33K
|USDCHF
|25K
|USDJPY
|8.3K
|GDAXI
|-232K
|XAUUSD
|35K
|XAGUSD
|2.8K
|AUDUSD
|70
|WS30
|1
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +119.16 USD
Худший трейд: -656 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +568.61 USD
Макс. убыток в серии: -1 147.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 137
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2401
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.19 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
17
90%
1 967
74%
72%
0.82
-0.61
USD
USD
5%
1:200