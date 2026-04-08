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Сигналы / MetaTrader 5 / FxKaleidoscopeLIHI
dawid kwidzinski

FxKaleidoscopeLIHI

dawid kwidzinski
dawid kwidzinski

dawid kwidzinski

ATR and Pivots is a basic
1 тема 1 комментарий
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 967
Прибыльных трейдов:
1 468 (74.63%)
Убыточных трейдов:
499 (25.37%)
Лучший трейд:
119.16 USD
Худший трейд:
-655.88 USD
Общая прибыль:
5 590.71 USD (340 515 pips)
Общий убыток:
-6 785.76 USD (523 613 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (568.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
568.61 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
71.84%
Макс. загрузка депозита:
17.19%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
585 (29.74%)
Коротких трейдов:
1 382 (70.26%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-0.61 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-13.60 USD
Макс. серия проигрышей:
60 (-1 147.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 211.53 USD (19)
Прирост в месяц:
-3.50%
Годовой прогноз:
-42.35%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 282.15 USD
Максимальная:
4 433.61 USD (4.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.29% (4 424.52 USD)
По эквити:
4.68% (4 817.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 533
EURUSD 406
GBPUSD 315
USDCHF 258
USDJPY 194
GDAXI 180
XAUUSD 75
XAGUSD 4
AUDUSD 1
WS30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 -771
EURUSD 676
GBPUSD 607
USDCHF 553
USDJPY 172
GDAXI -3K
XAUUSD 334
XAGUSD 260
AUDUSD 20
WS30 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 -91K
EURUSD 35K
GBPUSD 33K
USDCHF 25K
USDJPY 8.3K
GDAXI -232K
XAUUSD 35K
XAGUSD 2.8K
AUDUSD 70
WS30 1
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.16 USD
Худший трейд: -656 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +568.61 USD
Макс. убыток в серии: -1 147.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
0.33 × 6
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 137
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.63 × 2401
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.19 × 26
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 26...
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Нет отзывов
2026.08.05 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.02 17:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.30 07:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 14:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 14:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.03 10:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.30 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 20:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.10 00:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 09:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 18:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.08 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 07:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.01 03:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.29 08:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.28 04:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 13:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.11 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FxKaleidoscopeLIHI
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
99K
USD
17
90%
1 967
74%
72%
0.82
-0.61
USD
5%
1:200
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