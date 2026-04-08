- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 967
盈利交易:
1 468 (74.63%)
亏损交易:
499 (25.37%)
最好交易:
119.16 USD
最差交易:
-655.88 USD
毛利:
5 590.71 USD (340 515 pips)
毛利亏损:
-6 785.76 USD (523 613 pips)
最大连续赢利:
138 (568.61 USD)
最大连续盈利:
568.61 USD (138)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
69.06%
最大入金加载:
17.19%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.27
长期交易:
585 (29.74%)
短期交易:
1 382 (70.26%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-0.61 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-13.60 USD
最大连续失误:
60 (-1 147.68 USD)
最大连续亏损:
-4 211.53 USD (19)
每月增长:
-3.69%
年度预测:
-42.35%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
1 282.15 USD
最大值:
4 433.61 USD (4.30%)
相对跌幅:
结余:
4.29% (4 424.52 USD)
净值:
4.68% (4 817.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|533
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|315
|USDCHF
|258
|USDJPY
|194
|GDAXI
|180
|XAUUSD
|75
|XAGUSD
|4
|AUDUSD
|1
|WS30
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|-771
|EURUSD
|676
|GBPUSD
|607
|USDCHF
|553
|USDJPY
|172
|GDAXI
|-3K
|XAUUSD
|334
|XAGUSD
|260
|AUDUSD
|20
|WS30
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|-91K
|EURUSD
|35K
|GBPUSD
|33K
|USDCHF
|25K
|USDJPY
|8.3K
|GDAXI
|-232K
|XAUUSD
|35K
|XAGUSD
|2.8K
|AUDUSD
|70
|WS30
|1
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.16 USD
最差交易: -656 USD
最大连续赢利: 138
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +568.61 USD
最大连续亏损: -1 147.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.33 × 6
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 137
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2401
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.19 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
17
90%
1 967
74%
69%
0.82
-0.61
USD
USD
5%
1:200