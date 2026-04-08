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dawid kwidzinski

FxKaleidoscopeLIHI

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交易品种 交易 Sell Buy
SP500 533
EURUSD 406
GBPUSD 315
USDCHF 258
USDJPY 194
GDAXI 180
XAUUSD 75
XAGUSD 4
AUDUSD 1
WS30 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 -771
EURUSD 676
GBPUSD 607
USDCHF 553
USDJPY 172
GDAXI -3K
XAUUSD 334
XAGUSD 260
AUDUSD 20
WS30 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 -91K
EURUSD 35K
GBPUSD 33K
USDCHF 25K
USDJPY 8.3K
GDAXI -232K
XAUUSD 35K
XAGUSD 2.8K
AUDUSD 70
WS30 1
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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0.64 × 137
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FXChoice-MetaTrader 5 Pro
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PrimeCodex-MT5
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GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FPMarketsLLC-Live
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1.83 × 6
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2026.05.26 22:58
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