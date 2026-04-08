- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
15 (46.87%)
Убыточных трейдов:
17 (53.13%)
Лучший трейд:
852.00 BRL
Худший трейд:
-426.00 BRL
Общая прибыль:
4 730.00 BRL (12 520 pips)
Общий убыток:
-3 432.00 BRL (8 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 038.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 038.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
16 (50.00%)
Коротких трейдов:
16 (50.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
40.56 BRL
Средняя прибыль:
315.33 BRL
Средний убыток:
-201.88 BRL
Макс. серия проигрышей:
3 (-818.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-818.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-1.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
754.00 BRL
Максимальная:
1 064.00 BRL (23.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.08% (1 064.00 BRL)
По эквити:
6.78% (292.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINM26
|16
|WINQ26
|14
|WINJ26
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINM26
|571
|WINQ26
|142
|WINJ26
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINM26
|3.2K
|WINQ26
|1.9K
|WINJ26
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +852.00 BRL
Худший трейд: -426 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 038.00 BRL
Макс. убыток в серии: -818.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|2.80 × 50
Sinal oficial robô Hunter da GoldenBot operando WIN.
Trata-se da estratégia clássica do Hunter rodando agora aberta pelo robô Santa Trader.
Para maiores informações acesse nosso grupo no whats.
https://chat.whatsapp.com/JohkKkpTbEd3wFFa780zlx
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
USD
5.6K
BRL
BRL
18
100%
32
46%
5%
1.37
40.56
BRL
BRL
23%
1:1