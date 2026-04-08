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Сигналы / MetaTrader 5 / GoldenBot Hunter WIN
Joel Farinacio

GoldenBot Hunter WIN

Joel Farinacio
Joel Farinacio

Joel Farinacio

A GoldenBot é uma empresa de robôs que atua na área de investimentos. Criada em abril de 2017, a GoldenBot tem como proposta ajudar o investidor especificamente no mercado de renda variável onde durante o dia todo ele lida com fatores emocionais como medo, ganância e etc... onde acaba atrapalhando
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 30%
XPMT5-PRD
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
15 (46.87%)
Убыточных трейдов:
17 (53.13%)
Лучший трейд:
852.00 BRL
Худший трейд:
-426.00 BRL
Общая прибыль:
4 730.00 BRL (12 520 pips)
Общий убыток:
-3 432.00 BRL (8 225 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 038.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 038.00 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
9.07%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.22
Длинных трейдов:
16 (50.00%)
Коротких трейдов:
16 (50.00%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
40.56 BRL
Средняя прибыль:
315.33 BRL
Средний убыток:
-201.88 BRL
Макс. серия проигрышей:
3 (-818.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-818.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-1.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
754.00 BRL
Максимальная:
1 064.00 BRL (23.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.08% (1 064.00 BRL)
По эквити:
6.78% (292.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINM26 16
WINQ26 14
WINJ26 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINM26 571
WINQ26 142
WINJ26 -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINM26 3.2K
WINQ26 1.9K
WINJ26 -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +852.00 BRL
Худший трейд: -426 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 038.00 BRL
Макс. убыток в серии: -818.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
2.80 × 50
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Sinal oficial robô Hunter da GoldenBot operando WIN.

Trata-se da estratégia clássica do Hunter rodando agora aberta pelo robô Santa Trader.
Para maiores informações acesse nosso grupo no whats.

https://chat.whatsapp.com/JohkKkpTbEd3wFFa780zlx

Нет отзывов
2026.08.03 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 20:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.28 21:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.14 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 20:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.15 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.11 20:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.07 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldenBot Hunter WIN
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
5.6K
BRL
18
100%
32
46%
5%
1.37
40.56
BRL
23%
1:1
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