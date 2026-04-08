- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
852.00 BRL
最差交易:
-426.00 BRL
毛利:
4 730.00 BRL (12 520 pips)
毛利亏损:
-3 432.00 BRL (8 225 pips)
最大连续赢利:
2 (1 038.00 BRL)
最大连续盈利:
1 038.00 BRL (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
5.30%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.22
长期交易:
16 (50.00%)
短期交易:
16 (50.00%)
利润因子:
1.38
预期回报:
40.56 BRL
平均利润:
315.33 BRL
平均损失:
-201.88 BRL
最大连续失误:
3 (-818.00 BRL)
最大连续亏损:
-818.00 BRL (3)
每月增长:
-1.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
754.00 BRL
最大值:
1 064.00 BRL (23.08%)
相对跌幅:
结余:
23.08% (1 064.00 BRL)
净值:
6.78% (292.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINM26
|16
|WINQ26
|14
|WINJ26
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINM26
|571
|WINQ26
|142
|WINJ26
|-140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINM26
|3.2K
|WINQ26
|1.9K
|WINJ26
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +852.00 BRL
最差交易: -426 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 038.00 BRL
最大连续亏损: -818.00 BRL
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
5.6K
BRL
BRL
18
100%
32
46%
5%
1.37
40.56
BRL
BRL
23%
1:1