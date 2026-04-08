信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldenBot Hunter WIN
Joel Farinacio

GoldenBot Hunter WIN

Joel Farinacio
Joel Farinacio

Joel Farinacio

A GoldenBot é uma empresa de robôs que atua na área de investimentos. Criada em abril de 2017, a GoldenBot tem como proposta ajudar o investidor especificamente no mercado de renda variável onde durante o dia todo ele lida com fatores emocionais como medo, ganância e etc... onde acaba atrapalhando
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 30%
XPMT5-PRD
1:1
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
15 (46.87%)
亏损交易:
17 (53.13%)
最好交易:
852.00 BRL
最差交易:
-426.00 BRL
毛利:
4 730.00 BRL (12 520 pips)
毛利亏损:
-3 432.00 BRL (8 225 pips)
最大连续赢利:
2 (1 038.00 BRL)
最大连续盈利:
1 038.00 BRL (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
5.30%
最大入金加载:
9.07%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.22
长期交易:
16 (50.00%)
短期交易:
16 (50.00%)
利润因子:
1.38
预期回报:
40.56 BRL
平均利润:
315.33 BRL
平均损失:
-201.88 BRL
最大连续失误:
3 (-818.00 BRL)
最大连续亏损:
-818.00 BRL (3)
每月增长:
-1.24%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
754.00 BRL
最大值:
1 064.00 BRL (23.08%)
相对跌幅:
结余:
23.08% (1 064.00 BRL)
净值:
6.78% (292.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINM26 16
WINQ26 14
WINJ26 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINM26 571
WINQ26 142
WINJ26 -140
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINM26 3.2K
WINQ26 1.9K
WINJ26 -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +852.00 BRL
最差交易: -426 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 038.00 BRL
最大连续亏损: -818.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
2.80 × 50
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Sinal oficial robô Hunter da GoldenBot operando WIN.

Trata-se da estratégia clássica do Hunter rodando agora aberta pelo robô Santa Trader.
Para maiores informações acesse nosso grupo no whats.

https://chat.whatsapp.com/JohkKkpTbEd3wFFa780zlx

没有评论
2026.08.03 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 20:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.03 18:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.03 10:41
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.28 21:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.26 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.07.14 14:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 20:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.23 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.18 12:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.06.15 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.08 17:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.21 17:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.11 20:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.11 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.07 17:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.27 17:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GoldenBot Hunter WIN
每月30 USD
30%
0
0
USD
5.6K
BRL
18
100%
32
46%
5%
1.37
40.56
BRL
23%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载