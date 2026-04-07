- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
90 (42.85%)
Убыточных трейдов:
120 (57.14%)
Лучший трейд:
229.38 EUR
Худший трейд:
-114.78 EUR
Общая прибыль:
2 638.09 EUR (48 171 pips)
Общий убыток:
-3 129.02 EUR (51 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (89.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
229.38 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
48.54%
Макс. загрузка депозита:
8.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
159 (75.71%)
Коротких трейдов:
51 (24.29%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.34 EUR
Средняя прибыль:
29.31 EUR
Средний убыток:
-26.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-199.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-218.23 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.79%
Годовой прогноз:
9.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
941.62 EUR
Максимальная:
1 188.59 EUR (7.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (1 188.06 EUR)
По эквити:
1.45% (218.28 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CADJPY
|78
|EURAUD
|39
|GBPAUD
|36
|NZDCAD
|19
|XAUUSD
|18
|NZDJPY
|14
|GBPJPY
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CADJPY
|-90
|EURAUD
|-72
|GBPAUD
|213
|NZDCAD
|-544
|XAUUSD
|-184
|NZDJPY
|-42
|GBPJPY
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CADJPY
|549
|EURAUD
|-1.2K
|GBPAUD
|1.9K
|NZDCAD
|-2.1K
|XAUUSD
|-3K
|NZDJPY
|-784
|GBPJPY
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +229.38 EUR
Худший трейд: -115 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +89.87 EUR
Макс. убыток в серии: -199.28 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.34 × 263
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 27
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 3
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|4.28 × 25
|
BCS5-Real
|4.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
15K
EUR
EUR
18
99%
210
42%
49%
0.84
-2.34
EUR
EUR
8%
1:200