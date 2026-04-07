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Сигналы / MetaTrader 5 / MeRiDiaN
Sergio Alonso Montolio

MeRiDiaN

Sergio Alonso Montolio
Sergio Alonso Montolio

Sergio Alonso Montolio

0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2026 -3%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
210
Прибыльных трейдов:
90 (42.85%)
Убыточных трейдов:
120 (57.14%)
Лучший трейд:
229.38 EUR
Худший трейд:
-114.78 EUR
Общая прибыль:
2 638.09 EUR (48 171 pips)
Общий убыток:
-3 129.02 EUR (51 085 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (89.87 EUR)
Макс. прибыль в серии:
229.38 EUR (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
48.54%
Макс. загрузка депозита:
8.31%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.41
Длинных трейдов:
159 (75.71%)
Коротких трейдов:
51 (24.29%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-2.34 EUR
Средняя прибыль:
29.31 EUR
Средний убыток:
-26.08 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-199.28 EUR)
Макс. убыток в серии:
-218.23 EUR (4)
Прирост в месяц:
0.79%
Годовой прогноз:
9.56%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
941.62 EUR
Максимальная:
1 188.59 EUR (7.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (1 188.06 EUR)
По эквити:
1.45% (218.28 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CADJPY 78
EURAUD 39
GBPAUD 36
NZDCAD 19
XAUUSD 18
NZDJPY 14
GBPJPY 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CADJPY -90
EURAUD -72
GBPAUD 213
NZDCAD -544
XAUUSD -184
NZDJPY -42
GBPJPY 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CADJPY 549
EURAUD -1.2K
GBPAUD 1.9K
NZDCAD -2.1K
XAUUSD -3K
NZDJPY -784
GBPJPY 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +229.38 EUR
Худший трейд: -115 EUR
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +89.87 EUR
Макс. убыток в серии: -199.28 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.31 × 16
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.34 × 263
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 27
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 3
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
VantageFXInternational-Live
4.28 × 25
BCS5-Real
4.50 × 2
еще 17...
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Нет отзывов
2026.06.16 21:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 20:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 07:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 20:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.15 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 18:53
Share of trading days is too low
2026.04.07 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.07 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.07 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.07 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MeRiDiaN
60 USD в месяц
-3%
0
0
USD
15K
EUR
18
99%
210
42%
49%
0.84
-2.34
EUR
8%
1:200
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