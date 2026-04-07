- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
216
盈利交易:
93 (43.05%)
亏损交易:
123 (56.94%)
最好交易:
229.38 EUR
最差交易:
-114.78 EUR
毛利:
2 659.41 EUR (48 474 pips)
毛利亏损:
-3 185.40 EUR (53 781 pips)
最大连续赢利:
10 (89.87 EUR)
最大连续盈利:
229.38 EUR (1)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
48.54%
最大入金加载:
8.31%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.44
长期交易:
163 (75.46%)
短期交易:
53 (24.54%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-2.44 EUR
平均利润:
28.60 EUR
平均损失:
-25.90 EUR
最大连续失误:
8 (-199.28 EUR)
最大连续亏损:
-218.23 EUR (4)
每月增长:
0.60%
年度预测:
7.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
941.62 EUR
最大值:
1 188.59 EUR (7.80%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (1 188.06 EUR)
净值:
1.45% (218.28 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CADJPY
|79
|EURAUD
|41
|GBPAUD
|36
|NZDCAD
|21
|XAUUSD
|19
|NZDJPY
|14
|GBPJPY
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CADJPY
|-88
|EURAUD
|-63
|GBPAUD
|213
|NZDCAD
|-543
|XAUUSD
|-236
|NZDJPY
|-42
|GBPJPY
|158
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CADJPY
|573
|EURAUD
|-1K
|GBPAUD
|1.9K
|NZDCAD
|-2.1K
|XAUUSD
|-5.6K
|NZDJPY
|-784
|GBPJPY
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +229.38 EUR
最差交易: -115 EUR
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +89.87 EUR
最大连续亏损: -199.28 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.34 × 263
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.52 × 27
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 3
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|4.28 × 25
|
BCS5-Real
|4.50 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
-4%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
19
99%
216
43%
49%
0.83
-2.44
EUR
EUR
8%
1:200