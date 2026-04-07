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信号 / MetaTrader 5 / MeRiDiaN
Sergio Alonso Montolio

MeRiDiaN

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盈利交易:
93 (43.05%)
亏损交易:
123 (56.94%)
最好交易:
229.38 EUR
最差交易:
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毛利:
2 659.41 EUR (48 474 pips)
毛利亏损:
-3 185.40 EUR (53 781 pips)
最大连续赢利:
10 (89.87 EUR)
最大连续盈利:
229.38 EUR (1)
夏普比率:
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交易活动:
48.54%
最大入金加载:
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每周交易:
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10 小时
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
53 (24.54%)
利润因子:
0.83
预期回报:
-2.44 EUR
平均利润:
28.60 EUR
平均损失:
-25.90 EUR
最大连续失误:
8 (-199.28 EUR)
最大连续亏损:
-218.23 EUR (4)
每月增长:
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年度预测:
7.24%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
941.62 EUR
最大值:
1 188.59 EUR (7.80%)
相对跌幅:
结余:
7.79% (1 188.06 EUR)
净值:
1.45% (218.28 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CADJPY 79
EURAUD 41
GBPAUD 36
NZDCAD 21
XAUUSD 19
NZDJPY 14
GBPJPY 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CADJPY -88
EURAUD -63
GBPAUD 213
NZDCAD -543
XAUUSD -236
NZDJPY -42
GBPJPY 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CADJPY 573
EURAUD -1K
GBPAUD 1.9K
NZDCAD -2.1K
XAUUSD -5.6K
NZDJPY -784
GBPJPY 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
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最好交易: +229.38 EUR
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Exness-MT5Real
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OxSecurities-Live
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VTMarkets-Live
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1.34 × 263
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.52 × 27
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 3
Alpari-Real01
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
VantageFXInternational-Live
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BCS5-Real
4.50 × 2
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2026.06.16 21:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.27 20:12
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.15 07:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.13 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 05:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 20:45
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.29 20:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.29 20:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.29 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.28 17:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.15 20:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.07 18:53
Share of trading days is too low
2026.04.07 18:53
Share of days for 80% of trades is too low
2026.04.07 14:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 14:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.07 14:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.04.07 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.04.07 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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