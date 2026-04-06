СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lenochkin
Andrei Morozov

Lenochkin

Andrei Morozov
Andrei Morozov

Andrei Morozov

0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 534%
RoboForex-ECN-3
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
254 (91.03%)
Убыточных трейдов:
25 (8.96%)
Лучший трейд:
8.93 USD
Худший трейд:
-9.06 USD
Общая прибыль:
234.55 USD (19 826 pips)
Общий убыток:
-30.37 USD (2 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (40.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.18 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
34.96%
Макс. загрузка депозита:
16.73%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.53
Длинных трейдов:
63 (22.58%)
Коротких трейдов:
216 (77.42%)
Профит фактор:
7.72
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-1.21 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.50 USD (3)
Прирост в месяц:
9.15%
Годовой прогноз:
111.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.09 USD (6.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.78% (3.81 USD)
По эквити:
14.11% (47.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 276
.DE40Cash 1
AUDCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 203
.DE40Cash 1
AUDCAD 0
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 16K
.DE40Cash 511
AUDCAD 4
GBPUSD 112
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.93 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.99 USD
Макс. убыток в серии: -14.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 4
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 114
ICMarketsSC-Live10
0.54 × 13
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
еще 52...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.02 07:42
Share of trading days is too low
2026.07.01 09:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.24 15:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 13:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.06.15 00:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.10 11:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.07 21:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.18 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.17 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.08 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.06 18:06
Trading operations on the account were performed for only 63 days. This comprises 13.73% of days out of the 459 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.06 18:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lenochkin
30 USD в месяц
534%
0
0
USD
353
USD
82
0%
279
91%
35%
7.72
0.73
USD
19%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.