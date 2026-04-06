Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 4 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 TradersWay-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 DooPrime-Live 2 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ICMarketsSC-Live11 0.19 × 115 VantageInternational-Live 14 0.20 × 5 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 Exness-Real17 0.22 × 369 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 Tickmill-Live10 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live19 0.31 × 13 ThreeTrader-Live 0.38 × 147 RoboForex-ECN 0.41 × 611 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 GoMarkets-Real 10 0.47 × 34 ICMarketsSC-Live23 0.50 × 114 ICMarketsSC-Live10 0.54 × 13 AxioryAsia-02Live 0.60 × 10 еще 52... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика