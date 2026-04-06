- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
279
Прибыльных трейдов:
254 (91.03%)
Убыточных трейдов:
25 (8.96%)
Лучший трейд:
8.93 USD
Худший трейд:
-9.06 USD
Общая прибыль:
234.55 USD (19 826 pips)
Общий убыток:
-30.37 USD (2 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
47 (40.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
54.18 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
34.96%
Макс. загрузка депозита:
16.73%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
13.53
Длинных трейдов:
63 (22.58%)
Коротких трейдов:
216 (77.42%)
Профит фактор:
7.72
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
0.92 USD
Средний убыток:
-1.21 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.50 USD (3)
Прирост в месяц:
9.15%
Годовой прогноз:
111.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
15.09 USD (6.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.78% (3.81 USD)
По эквити:
14.11% (47.02 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|276
|.DE40Cash
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|203
|.DE40Cash
|1
|AUDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|16K
|.DE40Cash
|511
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.93 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +40.99 USD
Макс. убыток в серии: -14.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 114
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
534%
0
0
USD
USD
353
USD
USD
82
0%
279
91%
35%
7.72
0.73
USD
USD
19%
1:500