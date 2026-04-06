- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
281
盈利交易:
256 (91.10%)
亏损交易:
25 (8.90%)
最好交易:
8.93 USD
最差交易:
-9.06 USD
毛利:
236.59 USD (20 033 pips)
毛利亏损:
-30.37 USD (2 870 pips)
最大连续赢利:
47 (40.99 USD)
最大连续盈利:
54.18 USD (45)
夏普比率:
0.24
交易活动:
36.98%
最大入金加载:
16.73%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
13.67
长期交易:
63 (22.42%)
短期交易:
218 (77.58%)
利润因子:
7.79
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
0.92 USD
平均损失:
-1.21 USD
最大连续失误:
3 (-14.50 USD)
最大连续亏损:
-14.50 USD (3)
每月增长:
9.43%
年度预测:
114.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
15.09 USD (6.86%)
相对跌幅:
结余:
18.78% (3.81 USD)
净值:
14.11% (47.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|278
|.DE40Cash
|1
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|205
|.DE40Cash
|1
|AUDCAD
|0
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|17K
|.DE40Cash
|511
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|112
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.93 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +40.99 USD
最大连续亏损: -14.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 114
|
ICMarketsSC-Live10
|0.54 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
537%
0
0
USD
USD
355
USD
USD
83
0%
281
91%
37%
7.79
0.73
USD
USD
19%
1:500