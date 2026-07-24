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Сигналы / MetaTrader 5 / AUDCAD low DD
Teh Tzee Kunn Elton

AUDCAD low DD

Teh Tzee Kunn Elton
Teh Tzee Kunn Elton

Teh Tzee Kunn Elton

2 (1)
1 сигнал
1 отзыв
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -54%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 801
Прибыльных трейдов:
1 384 (76.84%)
Убыточных трейдов:
417 (23.15%)
Лучший трейд:
372.75 USD
Худший трейд:
-813.45 USD
Общая прибыль:
36 230.03 USD (271 545 pips)
Общий убыток:
-34 309.83 USD (243 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
132 (6 943.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 943.21 USD (132)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
50.19%
Макс. загрузка депозита:
78.28%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
921 (51.14%)
Коротких трейдов:
880 (48.86%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
26.18 USD
Средний убыток:
-82.28 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 009.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 457.00 USD (10)
Прирост в месяц:
-80.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16 084.76 USD (85.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.00% (16 088.61 USD)
По эквити:
46.61% (2 599.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1450
AUDCAD 351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 375
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +372.75 USD
Худший трейд: -813 USD
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 943.21 USD
Макс. убыток в серии: -1 009.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 79
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Elev8-Real2
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 3
DerivSVG-Server-02
0.00 × 1
TradeSmart-Server01
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Traderscale-Trade
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 3
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.12 × 121
OxSecurities-Live
0.17 × 351
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 110
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
еще 84...
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This is FX AUDCAD ..it is mean to have slow growth but low equity DD
Средняя оценка:
Zhe Yi Shen
179
Zhe Yi Shen 2026.07.24 03:09 
 

This EA will completely wipe out the account during a one-sided market trend—leaving absolutely nothing behind.

2026.08.09 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 08:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 07:18
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.92% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 08:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.95% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
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