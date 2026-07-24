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Всего трейдов:
1 801
Прибыльных трейдов:
1 384 (76.84%)
Убыточных трейдов:
417 (23.15%)
Лучший трейд:
372.75 USD
Худший трейд:
-813.45 USD
Общая прибыль:
36 230.03 USD (271 545 pips)
Общий убыток:
-34 309.83 USD (243 456 pips)
Макс. серия выигрышей:
132 (6 943.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 943.21 USD (132)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
50.19%
Макс. загрузка депозита:
78.28%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
921 (51.14%)
Коротких трейдов:
880 (48.86%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
1.07 USD
Средняя прибыль:
26.18 USD
Средний убыток:
-82.28 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 009.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 457.00 USD (10)
Прирост в месяц:
-80.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
16 084.76 USD (85.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.00% (16 088.61 USD)
По эквити:
46.61% (2 599.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1450
|AUDCAD
|351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|375
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +372.75 USD
Худший трейд: -813 USD
Макс. серия выигрышей: 132
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +6 943.21 USD
Макс. убыток в серии: -1 009.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 79
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.12 × 121
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 351
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 110
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
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This is FX AUDCAD ..it is mean to have slow growth but low equity DD
This EA will completely wipe out the account during a one-sided market trend—leaving absolutely nothing behind.