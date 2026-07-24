- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 801
盈利交易:
1 384 (76.84%)
亏损交易:
417 (23.15%)
最好交易:
372.75 USD
最差交易:
-813.45 USD
毛利:
36 230.03 USD (271 545 pips)
毛利亏损:
-34 309.83 USD (243 456 pips)
最大连续赢利:
132 (6 943.21 USD)
最大连续盈利:
6 943.21 USD (132)
夏普比率:
0.05
交易活动:
48.54%
最大入金加载:
78.28%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.12
长期交易:
921 (51.14%)
短期交易:
880 (48.86%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
26.18 USD
平均损失:
-82.28 USD
最大连续失误:
28 (-1 009.94 USD)
最大连续亏损:
-5 457.00 USD (10)
每月增长:
-80.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16 084.76 USD (85.89%)
相对跌幅:
结余:
95.00% (16 088.61 USD)
净值:
46.61% (2 599.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1450
|AUDCAD
|351
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDCAD
|375
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|AUDCAD
|15K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +372.75 USD
最差交易: -813 USD
最大连续赢利: 132
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +6 943.21 USD
最大连续亏损: -1 009.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 79
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Elev8-Real2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 3
|
DerivSVG-Server-02
|0.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Traderscale-Trade
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 3
|
FxPro-MT5 Live03
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.12 × 121
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 351
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 110
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
This is FX AUDCAD ..it is mean to have slow growth but low equity DD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-54%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
36
52%
1 801
76%
49%
1.05
1.07
USD
USD
95%
1:500
This EA will completely wipe out the account during a one-sided market trend—leaving absolutely nothing behind.