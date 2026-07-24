信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AUDCAD low DD
Teh Tzee Kunn Elton

AUDCAD low DD

Teh Tzee Kunn Elton
Teh Tzee Kunn Elton

Teh Tzee Kunn Elton

2 (1)
1 信号
1条评论
36
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -54%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 801
盈利交易:
1 384 (76.84%)
亏损交易:
417 (23.15%)
最好交易:
372.75 USD
最差交易:
-813.45 USD
毛利:
36 230.03 USD (271 545 pips)
毛利亏损:
-34 309.83 USD (243 456 pips)
最大连续赢利:
132 (6 943.21 USD)
最大连续盈利:
6 943.21 USD (132)
夏普比率:
0.05
交易活动:
48.54%
最大入金加载:
78.28%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.12
长期交易:
921 (51.14%)
短期交易:
880 (48.86%)
利润因子:
1.06
预期回报:
1.07 USD
平均利润:
26.18 USD
平均损失:
-82.28 USD
最大连续失误:
28 (-1 009.94 USD)
最大连续亏损:
-5 457.00 USD (10)
每月增长:
-80.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
52%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
16 084.76 USD (85.89%)
相对跌幅:
结余:
95.00% (16 088.61 USD)
净值:
46.61% (2 599.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1450
AUDCAD 351
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
AUDCAD 375
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 13K
AUDCAD 15K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +372.75 USD
最差交易: -813 USD
最大连续赢利: 132
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +6 943.21 USD
最大连续亏损: -1 009.94 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 79
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Elev8-Real2
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 3
DerivSVG-Server-02
0.00 × 1
TradeSmart-Server01
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Traderscale-Trade
0.00 × 1
DerivSVG-Server-03
0.00 × 3
FxPro-MT5 Live03
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.12 × 121
OxSecurities-Live
0.17 × 351
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 110
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
84 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
This is FX AUDCAD ..it is mean to have slow growth but low equity DD
平均等级:
Zhe Yi Shen
179
Zhe Yi Shen 2026.07.24 03:09 
 

This EA will completely wipe out the account during a one-sided market trend—leaving absolutely nothing behind.

2026.08.11 11:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.09 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.24 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.23 09:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 09:19
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.23 08:17
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.07.21 07:18
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.92% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.15 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.15 01:49
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 09:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 08:35
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.95% of days out of 228 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 09:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AUDCAD low DD
每月30 USD
-54%
0
0
USD
100
USD
36
52%
1 801
76%
49%
1.05
1.07
USD
95%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载