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Chiwi's IT

CWDT GOLD

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
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4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 562%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 085
Прибыльных трейдов:
696 (64.14%)
Убыточных трейдов:
389 (35.85%)
Лучший трейд:
104.29 EUR
Худший трейд:
-131.89 EUR
Общая прибыль:
9 130.35 EUR (1 036 026 pips)
Общий убыток:
-5 440.12 EUR (622 124 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (1 159.58 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 159.58 EUR (62)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
17.40%
Макс. загрузка депозита:
13.09%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.91
Длинных трейдов:
470 (43.32%)
Коротких трейдов:
615 (56.68%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
3.40 EUR
Средняя прибыль:
13.12 EUR
Средний убыток:
-13.98 EUR
Макс. серия проигрышей:
27 (-657.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-831.51 EUR (24)
Прирост в месяц:
20.99%
Годовой прогноз:
254.67%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
177.12 EUR
Максимальная:
942.94 EUR (21.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.69% (867.31 EUR)
По эквити:
17.47% (356.47 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1085
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 414K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.29 EUR
Худший трейд: -132 EUR
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +1 159.58 EUR
Макс. убыток в серии: -657.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FxPro-MT5 Live02
9.14 × 35
Top1Group-Live
9.17 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
еще 15...
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CWDT GOLD — сигнал только по XAUUSD (без Grid / без Martingale)

Этот сигнал торгует только XAUUSD (Gold) и ищет возможности на разных таймфреймах (от внутридневных до более долгосрочных), чтобы адаптироваться к изменяющейся волатильности и рыночным режимам.

Ключевые принципы

  • Без Martingale. Без Grid. Без усреднения и “восстановительных” режимов.

  • Каждая сделка имеет жёсткий Stop Loss (SL) и заранее определённый Take Profit (TP).

  • Упор на контролируемый риск, реалистичное исполнение и низкую/контролируемую просадку (DD).

Важные заметки для подписчиков

  • Торговля связана с риском: просадки возможны, результаты не гарантированы.

  • Используйте консервативные настройки риска (часто 1%–3% максимального риска) и всегда начинайте с демо/центового счёта перед переходом на реал.

  • Исполнение имеет значение (расширение спредов, проскальзывание, новости). Для стабильной работы рекомендуется надёжный VPS рядом с серверами брокера.

Рекомендованные настройки (для подписчиков)

  • Копируйте сделки пропорционально вашему балансу (или используйте фиксированный лот, если чётко понимаете риск).

  • Держите риск стабильным и избегайте чрезмерного плеча.

  • Следите за условиями у брокера (спред/комиссия) и допускайте разумное проскальзывание.

✅ Свяжитесь со мной: https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog — помогу подобрать лучшего брокера и VPS-сервер.

Только в образовательных целях — не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) и управляйте рисками самостоятельно.


Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 11:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.28 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 08:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 07:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 16:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.13 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 05:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.14 22:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.12 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 18:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWDT GOLD
50 USD в месяц
562%
0
0
USD
3.4K
EUR
28
94%
1 085
64%
17%
1.67
3.40
EUR
35%
1:500
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