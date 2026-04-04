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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1085
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|414K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|9.14 × 35
|
Top1Group-Live
|9.17 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
CWDT GOLD — сигнал только по XAUUSD (без Grid / без Martingale)
Этот сигнал торгует только XAUUSD (Gold) и ищет возможности на разных таймфреймах (от внутридневных до более долгосрочных), чтобы адаптироваться к изменяющейся волатильности и рыночным режимам.
Ключевые принципы
-
Без Martingale. Без Grid. Без усреднения и “восстановительных” режимов.
-
Каждая сделка имеет жёсткий Stop Loss (SL) и заранее определённый Take Profit (TP).
-
Упор на контролируемый риск, реалистичное исполнение и низкую/контролируемую просадку (DD).
Важные заметки для подписчиков
-
Торговля связана с риском: просадки возможны, результаты не гарантированы.
-
Используйте консервативные настройки риска (часто 1%–3% максимального риска) и всегда начинайте с демо/центового счёта перед переходом на реал.
-
Исполнение имеет значение (расширение спредов, проскальзывание, новости). Для стабильной работы рекомендуется надёжный VPS рядом с серверами брокера.
Рекомендованные настройки (для подписчиков)
-
Копируйте сделки пропорционально вашему балансу (или используйте фиксированный лот, если чётко понимаете риск).
-
Держите риск стабильным и избегайте чрезмерного плеча.
-
Следите за условиями у брокера (спред/комиссия) и допускайте разумное проскальзывание.
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Только в образовательных целях — не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) и управляйте рисками самостоятельно.
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