CWDT GOLD — сигнал только по XAUUSD (без Grid / без Martingale)

Этот сигнал торгует только XAUUSD (Gold) и ищет возможности на разных таймфреймах (от внутридневных до более долгосрочных), чтобы адаптироваться к изменяющейся волатильности и рыночным режимам.

Ключевые принципы

Без Martingale. Без Grid. Без усреднения и “восстановительных” режимов.

Каждая сделка имеет жёсткий Stop Loss (SL) и заранее определённый Take Profit (TP) .

Упор на контролируемый риск, реалистичное исполнение и низкую/контролируемую просадку (DD).

Важные заметки для подписчиков

Торговля связана с риском: просадки возможны, результаты не гарантированы .

Используйте консервативные настройки риска (часто 1%–3% максимального риска) и всегда начинайте с демо/центового счёта перед переходом на реал.

Исполнение имеет значение (расширение спредов, проскальзывание, новости). Для стабильной работы рекомендуется надёжный VPS рядом с серверами брокера.

Рекомендованные настройки (для подписчиков)

Копируйте сделки пропорционально вашему балансу (или используйте фиксированный лот, если чётко понимаете риск).

Держите риск стабильным и избегайте чрезмерного плеча .

Следите за условиями у брокера (спред/комиссия) и допускайте разумное проскальзывание.

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Только в образовательных целях — не является финансовым советом. Всегда проводите собственное исследование (DYOR) и управляйте рисками самостоятельно.