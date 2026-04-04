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CWDT GOLD

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交易:
1 107
盈利交易:
699 (63.14%)
亏损交易:
408 (36.86%)
最好交易:
104.29 EUR
最差交易:
-131.89 EUR
毛利:
9 180.71 EUR (1 039 149 pips)
毛利亏损:
-5 826.25 EUR (666 356 pips)
最大连续赢利:
62 (1 159.58 EUR)
最大连续盈利:
1 159.58 EUR (62)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.40%
最大入金加载:
13.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.56
长期交易:
492 (44.44%)
短期交易:
615 (55.56%)
利润因子:
1.58
预期回报:
3.03 EUR
平均利润:
13.13 EUR
平均损失:
-14.28 EUR
最大连续失误:
27 (-657.42 EUR)
最大连续亏损:
-831.51 EUR (24)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.50%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
177.12 EUR
最大值:
942.94 EUR (21.74%)
相对跌幅:
结余:
34.69% (867.31 EUR)
净值:
17.47% (356.47 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1107
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 373K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +104.29 EUR
最差交易: -132 EUR
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +1 159.58 EUR
最大连续亏损: -657.42 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
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Exness-MT5Real12
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Exness-MT5Real3
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EBCFinancialGroupKY-Live01
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tegasFX-Main-UK
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live
0.00 × 1
TriveEurope-Live2
0.00 × 1
ExnessKE-MT5Real9
0.00 × 1
Capital.ComBah-Live
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
4.70 × 10
OxSecurities-Live
4.80 × 5
Exness-MT5Real26
5.00 × 6
Exness-MT5Real5
5.18 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
7.23 × 35
TickmillUK-Live
7.31 × 83
Top1Group-Live
7.63 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
10.39 × 162
Exness-MT5Real10
13.67 × 6
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
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CWDT GOLD — 仅交易 XAUUSD 的信号（无 Grid / 无 Martingale）

本信号只交易 XAUUSD（黄金），并在不同时间周期（从日内到波段）寻找机会，以适应波动变化与不同市场状态。

核心原则

  • 不使用 Martingale（马丁格尔）。不使用 Grid（网格）。不进行加仓摊平/“回血”逻辑。

  • 每一笔交易都有硬性止损（SL），并设置明确的止盈（TP）

  • 重点在于可控风险、真实可执行的交易方式，以及低/可控回撤（DD）

订阅者须知

  • 交易存在风险，回撤不可避免，历史表现不代表未来结果

  • 建议使用保守风险（常见为每笔 1%–3% 的最大风险），并在上实盘前先用模拟/美分账户测试。

  • 执行环境很重要（点差扩大、滑点、重大新闻等）。为提升稳定性，建议使用可靠的 VPS，并尽量靠近经纪商服务器。

建议设置（给订阅者）

  • 按账户资金按比例复制（或在充分理解风险的前提下使用固定手数）。

  • 保持风险一致，避免过度杠杆

  • 关注经纪商条件（点差/佣金），并允许合理滑点。

✅ 联系我：https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog —— 可协助你选择更合适的经纪商与 VPS 服务器。

仅供教育与信息参考，不构成任何投资/金融建议。请自行研究（DYOR）并独立管理风险。


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2026.08.05 03:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 02:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 18:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 17:14
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2026.07.28 11:04
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2026.07.28 10:03
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2026.07.21 08:18
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2026.07.21 07:18
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2026.07.13 16:45
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2026.07.13 14:43
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2026.07.13 14:43
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2026.07.08 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.07 08:43
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2026.06.24 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.23 06:46
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2026.06.23 05:46
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2026.06.14 22:44
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2026.06.12 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 12:06
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2026.05.26 18:56
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USD
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EUR
28
94%
1 107
63%
17%
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3.03
EUR
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