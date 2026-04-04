- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 107
盈利交易:
699 (63.14%)
亏损交易:
408 (36.86%)
最好交易:
104.29 EUR
最差交易:
-131.89 EUR
毛利:
9 180.71 EUR (1 039 149 pips)
毛利亏损:
-5 826.25 EUR (666 356 pips)
最大连续赢利:
62 (1 159.58 EUR)
最大连续盈利:
1 159.58 EUR (62)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.40%
最大入金加载:
13.09%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
56
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.56
长期交易:
492 (44.44%)
短期交易:
615 (55.56%)
利润因子:
1.58
预期回报:
3.03 EUR
平均利润:
13.13 EUR
平均损失:
-14.28 EUR
最大连续失误:
27 (-657.42 EUR)
最大连续亏损:
-831.51 EUR (24)
每月增长:
5.40%
年度预测:
65.50%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
177.12 EUR
最大值:
942.94 EUR (21.74%)
相对跌幅:
结余:
34.69% (867.31 EUR)
净值:
17.47% (356.47 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1107
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|373K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.29 EUR
最差交易: -132 EUR
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +1 159.58 EUR
最大连续亏损: -657.42 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
tegasFX-Main-UK
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live
|0.00 × 1
|
TriveEurope-Live2
|0.00 × 1
|
ExnessKE-MT5Real9
|0.00 × 1
|
Capital.ComBah-Live
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|4.70 × 10
|
OxSecurities-Live
|4.80 × 5
|
Exness-MT5Real26
|5.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|5.18 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|7.23 × 35
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
Top1Group-Live
|7.63 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.39 × 162
|
Exness-MT5Real10
|13.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
CWDT GOLD — 仅交易 XAUUSD 的信号（无 Grid / 无 Martingale）
本信号只交易 XAUUSD（黄金），并在不同时间周期（从日内到波段）寻找机会，以适应波动变化与不同市场状态。
核心原则
-
不使用 Martingale（马丁格尔）。不使用 Grid（网格）。不进行加仓摊平/“回血”逻辑。
-
每一笔交易都有硬性止损（SL），并设置明确的止盈（TP）。
-
重点在于可控风险、真实可执行的交易方式，以及低/可控回撤（DD）。
订阅者须知
-
交易存在风险，回撤不可避免，历史表现不代表未来结果。
-
建议使用保守风险（常见为每笔 1%–3% 的最大风险），并在上实盘前先用模拟/美分账户测试。
-
执行环境很重要（点差扩大、滑点、重大新闻等）。为提升稳定性，建议使用可靠的 VPS，并尽量靠近经纪商服务器。
建议设置（给订阅者）
-
按账户资金按比例复制（或在充分理解风险的前提下使用固定手数）。
-
保持风险一致，避免过度杠杆。
-
关注经纪商条件（点差/佣金），并允许合理滑点。
✅ 联系我：https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog —— 可协助你选择更合适的经纪商与 VPS 服务器。
仅供教育与信息参考，不构成任何投资/金融建议。请自行研究（DYOR）并独立管理风险。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
497%
0
0
USD
USD
3.1K
EUR
EUR
28
94%
1 107
63%
17%
1.57
3.03
EUR
EUR
35%
1:500