СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MASHRSI
zonghuan luo

MASHRSI

zonghuan luo
zonghuan luo

zonghuan luo

https://account.skrill.com/signup?rid=39879785
4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 53 USD в месяц
прирост с 2026 97%
FXCM-USDReal08
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
92 (83.63%)
Убыточных трейдов:
18 (16.36%)
Лучший трейд:
40.50 USD
Худший трейд:
-85.36 USD
Общая прибыль:
624.06 USD (34 738 pips)
Общий убыток:
-252.02 USD (11 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (148.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.06 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
86.28%
Макс. загрузка депозита:
94.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
59 (53.64%)
Коротких трейдов:
51 (46.36%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
3.38 USD
Средняя прибыль:
6.78 USD
Средний убыток:
-14.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-145.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.45 USD (7)
Прирост в месяц:
22.93%
Годовой прогноз:
278.16%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
228.21 USD (35.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.20% (228.21 USD)
По эквити:
79.81% (433.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 372
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 23K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.50 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +148.02 USD
Макс. убыток в серии: -145.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradersWay-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 22
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 4
GMTKTech-Live1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 87
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 51
Dukascopy-live-1
0.19 × 16
ICMarkets-Live02
0.68 × 19
ICMarkets-Live01
0.76 × 25
FOREX.comGlobalCN-Live 118
7.33 × 3
FOREX.comGlobalCN-Live 126
7.75 × 12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
看实盘说话
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.08.03 10:41
No swaps are charged
2026.07.31 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.28 15:05
No swaps are charged on the signal account
2026.07.20 08:12
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.88% of days out of 123 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.16 17:15
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.03 09:07
No swaps are charged
2026.07.03 09:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.03 08:07
No swaps are charged
2026.07.02 12:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.25 12:46
No swaps are charged on the signal account
2026.06.25 08:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 13:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.25 12:52
No swaps are charged
2026.05.25 12:52
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.25 11:52
No swaps are charged
2026.05.12 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MASHRSI
53 USD в месяц
97%
0
0
USD
566
USD
21
88%
110
83%
86%
2.47
3.38
USD
80%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.