- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
110
Прибыльных трейдов:
92 (83.63%)
Убыточных трейдов:
18 (16.36%)
Лучший трейд:
40.50 USD
Худший трейд:
-85.36 USD
Общая прибыль:
624.06 USD (34 738 pips)
Общий убыток:
-252.02 USD (11 476 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (148.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
159.06 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
86.28%
Макс. загрузка депозита:
94.00%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.63
Длинных трейдов:
59 (53.64%)
Коротких трейдов:
51 (46.36%)
Профит фактор:
2.48
Мат. ожидание:
3.38 USD
Средняя прибыль:
6.78 USD
Средний убыток:
-14.00 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-145.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-145.45 USD (7)
Прирост в месяц:
22.93%
Годовой прогноз:
278.16%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
228.21 USD (35.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.20% (228.21 USD)
По эквити:
79.81% (433.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|372
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.50 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +148.02 USD
Макс. убыток в серии: -145.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXCM-USDReal08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 22
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 4
|
GMTKTech-Live1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 87
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 51
|
Dukascopy-live-1
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live02
|0.68 × 19
|
ICMarkets-Live01
|0.76 × 25
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|7.33 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|7.75 × 12
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
53 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
566
USD
USD
21
88%
110
83%
86%
2.47
3.38
USD
USD
80%
1:200