- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
112
盈利交易:
94 (83.92%)
亏损交易:
18 (16.07%)
最好交易:
40.50 USD
最差交易:
-85.36 USD
毛利:
629.76 USD (35 307 pips)
毛利亏损:
-252.02 USD (11 476 pips)
最大连续赢利:
19 (148.02 USD)
最大连续盈利:
159.06 USD (17)
夏普比率:
0.27
交易活动:
86.28%
最大入金加载:
94.00%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.66
长期交易:
59 (52.68%)
短期交易:
53 (47.32%)
利润因子:
2.50
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
6.70 USD
平均损失:
-14.00 USD
最大连续失误:
7 (-145.45 USD)
最大连续亏损:
-145.45 USD (7)
每月增长:
21.60%
年度预测:
262.05%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
228.21 USD (35.18%)
相对跌幅:
结余:
35.20% (228.21 USD)
净值:
79.81% (433.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|112
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|378
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|24K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.50 USD
最差交易: -85 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +148.02 USD
最大连续亏损: -145.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXCM-USDReal08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 22
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMaxAU-Live1
|0.00 × 4
|
GMTKTech-Live1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 87
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 51
|
Dukascopy-live-1
|0.19 × 16
|
ICMarkets-Live02
|0.68 × 19
|
ICMarkets-Live01
|0.76 × 25
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|7.33 × 3
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|7.75 × 12
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月53 USD
99%
0
0
USD
USD
572
USD
USD
21
88%
112
83%
86%
2.49
3.37
USD
USD
80%
1:200