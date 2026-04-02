- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
161 (90.96%)
Убыточных трейдов:
16 (9.04%)
Лучший трейд:
1 401.55 USD
Худший трейд:
-980.97 USD
Общая прибыль:
19 506.04 USD (23 633 pips)
Общий убыток:
-4 831.38 USD (8 486 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (5 032.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 440.57 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
98.29%
Макс. загрузка депозита:
59.81%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.69
Длинных трейдов:
77 (43.50%)
Коротких трейдов:
100 (56.50%)
Профит фактор:
4.04
Мат. ожидание:
82.91 USD
Средняя прибыль:
121.16 USD
Средний убыток:
-301.96 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 688.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 688.85 USD (5)
Прирост в месяц:
5.69%
Годовой прогноз:
68.99%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 688.85 USD (1.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.66% (1 688.85 USD)
По эквити:
5.83% (5 840.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|89
|AUDCAD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|7.8K
|AUDCAD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|9.5K
|AUDCAD
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 401.55 USD
Худший трейд: -981 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5 032.89 USD
Макс. убыток в серии: -1 688.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live-2
|0.18 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.23 × 120
|
FusionMarkets-Live 3
|0.47 × 55
|
GoMarkets-Real 10
|0.58 × 91
|
FusionMarkets-Demo
|0.80 × 202
|
VTMarkets-Live 3
|2.50 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.44 × 111
|
VTMarkets-Live 6
|9.50 × 2
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.26 × 34
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
500 USD в месяц
15%
0
0
USD
USD
115K
USD
USD
19
92%
177
90%
98%
4.03
82.91
USD
USD
6%
1:200