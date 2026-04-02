Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Axi-US03-Live 0.00 × 2 Darwinex-Live-2 0.18 × 22 FusionMarkets-Live 0.23 × 120 FusionMarkets-Live 3 0.47 × 55 GoMarkets-Real 10 0.58 × 91 FusionMarkets-Demo 0.80 × 202 VTMarkets-Live 3 2.50 × 2 RoboForex-ProCent 4.44 × 111 VTMarkets-Live 6 9.50 × 2 CAMarketsGlobal-Live 11.26 × 34 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика