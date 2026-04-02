- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
179
盈利交易:
163 (91.06%)
亏损交易:
16 (8.94%)
最好交易:
1 401.55 USD
最差交易:
-980.97 USD
毛利:
19 604.70 USD (23 773 pips)
毛利亏损:
-4 831.38 USD (8 486 pips)
最大连续赢利:
47 (5 131.55 USD)
最大连续盈利:
5 440.57 USD (40)
夏普比率:
0.33
交易活动:
98.29%
最大入金加载:
59.81%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.75
长期交易:
78 (43.58%)
短期交易:
101 (56.42%)
利润因子:
4.06
预期回报:
82.53 USD
平均利润:
120.27 USD
平均损失:
-301.96 USD
最大连续失误:
5 (-1 688.85 USD)
最大连续亏损:
-1 688.85 USD (5)
每月增长:
5.78%
年度预测:
70.10%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 688.85 USD (1.66%)
相对跌幅:
结余:
1.66% (1 688.85 USD)
净值:
5.83% (5 840.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|90
|NZDCAD
|89
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|7K
|NZDCAD
|7.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.9K
|NZDCAD
|9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 401.55 USD
最差交易: -981 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +5 131.55 USD
最大连续亏损: -1 688.85 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
15%
0
0
USD
USD
115K
USD
USD
19
92%
179
91%
98%
4.05
82.53
USD
USD
6%
1:200