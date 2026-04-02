Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PrimeCodex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeCodex-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 StriforLtd-Live 0.00 × 1 Alpari-MT5 1.00 × 4 VTMarkets-Live 1.00 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 1.78 × 9 RoboForex-Pro 3.09 × 68 FBS-Real 3.83 × 2267 BCS5-Real 4.37 × 196 EurotradeSA-Server-1 5.00 × 1 ZeroMarkets-Live-1 5.94 × 90 Eightcap-Live 7.91 × 311 AlfaForexRU-Real 10.00 × 1 XMGlobal-MT5 11 11.70 × 10 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика