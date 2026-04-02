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Сигналы / MetaTrader 5 / Callow
Mira Hardani

Callow

Mira Hardani
Mira Hardani

Mira Hardani

1 тема
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2026 -60%
PrimeCodex-MT5
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 609
Прибыльных трейдов:
1 892 (72.51%)
Убыточных трейдов:
717 (27.48%)
Лучший трейд:
70.33 USD
Худший трейд:
-252.61 USD
Общая прибыль:
9 757.15 USD (301 527 pips)
Общий убыток:
-12 760.09 USD (318 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (44.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
117.30%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
1 323 (50.71%)
Коротких трейдов:
1 286 (49.29%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.15 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-17.80 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 252.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 252.21 USD (15)
Прирост в месяц:
64.57%
Годовой прогноз:
783.43%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 282.89 USD
Максимальная:
6 769.06 USD (90.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.39% (6 795.10 USD)
По эквити:
72.96% (5 461.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 821
EURUSD 537
AUDUSD 438
USDCAD 412
USDCHF 401
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 1.3K
EURUSD 415
AUDUSD 641
USDCAD -4.7K
USDCHF -693
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 11K
EURUSD 9.2K
AUDUSD 12K
USDCAD -45K
USDCHF -4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.33 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +44.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 252.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PrimeCodex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
StriforLtd-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
1.00 × 4
VTMarkets-Live
1.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
1.78 × 9
RoboForex-Pro
3.09 × 68
FBS-Real
3.83 × 2267
BCS5-Real
4.37 × 196
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
5.94 × 90
Eightcap-Live
7.91 × 311
AlfaForexRU-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 11
11.70 × 10
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the pair
Нет отзывов
2026.08.06 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 11:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 06:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 04:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 21:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 18:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 18:06
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.27 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 21:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 17:39
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2026.07.24 15:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Callow
777 USD в месяц
-60%
0
0
USD
2K
USD
19
98%
2 609
72%
99%
0.76
-1.15
USD
90%
1:200
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