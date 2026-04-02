- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 609
Прибыльных трейдов:
1 892 (72.51%)
Убыточных трейдов:
717 (27.48%)
Лучший трейд:
70.33 USD
Худший трейд:
-252.61 USD
Общая прибыль:
9 757.15 USD (301 527 pips)
Общий убыток:
-12 760.09 USD (318 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (44.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
157.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
117.30%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
104
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
1 323 (50.71%)
Коротких трейдов:
1 286 (49.29%)
Профит фактор:
0.76
Мат. ожидание:
-1.15 USD
Средняя прибыль:
5.16 USD
Средний убыток:
-17.80 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-3 252.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 252.21 USD (15)
Прирост в месяц:
64.57%
Годовой прогноз:
783.43%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 282.89 USD
Максимальная:
6 769.06 USD (90.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.39% (6 795.10 USD)
По эквити:
72.96% (5 461.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|821
|EURUSD
|537
|AUDUSD
|438
|USDCAD
|412
|USDCHF
|401
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|415
|AUDUSD
|641
|USDCAD
|-4.7K
|USDCHF
|-693
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|11K
|EURUSD
|9.2K
|AUDUSD
|12K
|USDCAD
|-45K
|USDCHF
|-4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.33 USD
Худший трейд: -253 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +44.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 252.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PrimeCodex-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.78 × 9
|
RoboForex-Pro
|3.09 × 68
|
FBS-Real
|3.83 × 2267
|
BCS5-Real
|4.37 × 196
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|5.94 × 90
|
Eightcap-Live
|7.91 × 311
|
AlfaForexRU-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 11
|11.70 × 10
the pair
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
777 USD в месяц
-60%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
19
98%
2 609
72%
99%
0.76
-1.15
USD
USD
90%
1:200