- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 642
盈利交易:
1 916 (72.52%)
亏损交易:
726 (27.48%)
最好交易:
70.33 USD
最差交易:
-252.61 USD
毛利:
9 850.13 USD (304 723 pips)
毛利亏损:
-12 808.45 USD (321 168 pips)
最大连续赢利:
15 (44.30 USD)
最大连续盈利:
157.74 USD (5)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
117.30%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
106
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.44
长期交易:
1 338 (50.64%)
短期交易:
1 304 (49.36%)
利润因子:
0.77
预期回报:
-1.12 USD
平均利润:
5.14 USD
平均损失:
-17.64 USD
最大连续失误:
15 (-3 252.21 USD)
最大连续亏损:
-3 252.21 USD (15)
每月增长:
63.11%
年度预测:
765.71%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
4 282.89 USD
最大值:
6 769.06 USD (90.42%)
相对跌幅:
结余:
90.39% (6 795.10 USD)
净值:
72.96% (5 461.15 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|827
|EURUSD
|545
|AUDUSD
|446
|USDCAD
|417
|USDCHF
|407
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|427
|AUDUSD
|653
|USDCAD
|-4.7K
|USDCHF
|-684
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|12K
|EURUSD
|9.5K
|AUDUSD
|12K
|USDCAD
|-45K
|USDCHF
|-4.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.33 USD
最差交易: -253 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +44.30 USD
最大连续亏损: -3 252.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PrimeCodex-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
StriforLtd-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|1.00 × 4
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.78 × 9
|
RoboForex-Pro
|3.09 × 68
|
FBS-Real
|3.83 × 2267
|
BCS5-Real
|4.37 × 196
|
EurotradeSA-Server-1
|5.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|5.94 × 90
|
Eightcap-Live
|7.91 × 311
|
AlfaForexRU-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 11
|11.70 × 10
the pair
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月777 USD
-59%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
19
98%
2 642
72%
99%
0.76
-1.12
USD
USD
90%
1:200