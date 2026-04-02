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Mira Hardani

Callow

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最好交易:
70.33 USD
最差交易:
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毛利:
9 850.13 USD (304 723 pips)
毛利亏损:
-12 808.45 USD (321 168 pips)
最大连续赢利:
15 (44.30 USD)
最大连续盈利:
157.74 USD (5)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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最大值:
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结余:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 827
EURUSD 545
AUDUSD 446
USDCAD 417
USDCHF 407
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 1.3K
EURUSD 427
AUDUSD 653
USDCAD -4.7K
USDCHF -684
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 12K
EURUSD 9.5K
AUDUSD 12K
USDCAD -45K
USDCHF -4.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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1.78 × 9
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3.83 × 2267
BCS5-Real
4.37 × 196
EurotradeSA-Server-1
5.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
5.94 × 90
Eightcap-Live
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XMGlobal-MT5 11
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2026.08.06 11:49
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2026.07.31 11:42
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2026.07.31 06:40
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2026.07.30 21:37
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2026.07.30 19:37
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2026.07.30 18:36
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2026.07.29 19:14
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2026.07.24 17:39
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