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Сигналы / MetaTrader 5 / OS
Boris Korvatskii

OS

Boris Korvatskii
Boris Korvatskii

Boris Korvatskii

Any calculation is deterministic (predictable) within its own scale.
That's exactly how non-determinism deceives us with the illusion of determinism.
This is the hypothesis we are trying to confirm.
48 комментариев
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2026 101%
RoboForex-ECN
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
385
Прибыльных трейдов:
381 (98.96%)
Убыточных трейдов:
4 (1.04%)
Лучший трейд:
11.35 USD
Худший трейд:
-1.03 USD
Общая прибыль:
275.63 USD (11 210 pips)
Общий убыток:
-39.16 USD (270 pips)
Макс. серия выигрышей:
177 (217.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.78 USD (177)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
101.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
139.92
Длинных трейдов:
229 (59.48%)
Коротких трейдов:
156 (40.52%)
Профит фактор:
7.04
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-9.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.64 USD (2)
Прирост в месяц:
52.85%
Годовой прогноз:
641.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
1.69 USD (0.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (1.70 USD)
По эквити:
40.90% (147.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 74
CHFJPY 58
GBPNZD 39
CADJPY 38
GBPCAD 32
GBPUSD 32
EURJPY 26
GBPAUD 26
USDJPY 25
USDCAD 14
GBPCHF 8
EURUSD 6
AUDJPY 5
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 83
CHFJPY 5
GBPNZD 9
CADJPY 18
GBPCAD 14
GBPUSD 13
EURJPY 19
GBPAUD 32
USDJPY 3
USDCAD 37
GBPCHF 1
EURUSD 1
AUDJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 2.6K
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.9K
CADJPY 739
GBPCAD 730
GBPUSD 530
EURJPY 810
GBPAUD 942
USDJPY 664
USDCAD 418
GBPCHF 52
EURUSD 97
AUDJPY 112
EURNZD 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.35 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 177
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +217.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
Exness-MT5Real12
0.28 × 120
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
StriforLLC-Live
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 501
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.58 × 4693
ICMarkets-MT5
0.64 × 14
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
еще 77...
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The AI sees the market in space. We make the decision.

Words are unnecessary. The statistics have already spoken.

Нет отзывов
2026.08.05 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 15:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 06:50 2026.07.08 06:50:53  

From 200$ to 2000$? Is it possible? We'll find out )

2026.07.01 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 07:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.17 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.15 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 18:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.09 15:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.04.09 14:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
OS
70 USD в месяц
101%
0
0
USD
382
USD
19
0%
385
98%
8%
7.03
0.61
USD
41%
1:200
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