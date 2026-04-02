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Всего трейдов:
385
Прибыльных трейдов:
381 (98.96%)
Убыточных трейдов:
4 (1.04%)
Лучший трейд:
11.35 USD
Худший трейд:
-1.03 USD
Общая прибыль:
275.63 USD (11 210 pips)
Общий убыток:
-39.16 USD (270 pips)
Макс. серия выигрышей:
177 (217.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.78 USD (177)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
7.93%
Макс. загрузка депозита:
101.68%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
139.92
Длинных трейдов:
229 (59.48%)
Коротких трейдов:
156 (40.52%)
Профит фактор:
7.04
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
0.72 USD
Средний убыток:
-9.79 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.64 USD (2)
Прирост в месяц:
52.85%
Годовой прогноз:
641.23%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
1.69 USD (0.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.39% (1.70 USD)
По эквити:
40.90% (147.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|74
|CHFJPY
|58
|GBPNZD
|39
|CADJPY
|38
|GBPCAD
|32
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|26
|USDJPY
|25
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|8
|EURUSD
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|83
|CHFJPY
|5
|GBPNZD
|9
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|14
|GBPUSD
|13
|EURJPY
|19
|GBPAUD
|32
|USDJPY
|3
|USDCAD
|37
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|2.6K
|CHFJPY
|1.3K
|GBPNZD
|1.9K
|CADJPY
|739
|GBPCAD
|730
|GBPUSD
|530
|EURJPY
|810
|GBPAUD
|942
|USDJPY
|664
|USDCAD
|418
|GBPCHF
|52
|EURUSD
|97
|AUDJPY
|112
|EURNZD
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.35 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 177
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +217.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
Exness-MT5Real12
|0.28 × 120
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
StriforLLC-Live
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 501
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 4693
|
ICMarkets-MT5
|0.64 × 14
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
70 USD в месяц
101%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
19
0%
385
98%
8%
7.03
0.61
USD
USD
41%
1:200