- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
385
盈利交易:
381 (98.96%)
亏损交易:
4 (1.04%)
最好交易:
11.35 USD
最差交易:
-1.03 USD
毛利:
275.63 USD (11 210 pips)
毛利亏损:
-39.16 USD (270 pips)
最大连续赢利:
177 (217.78 USD)
最大连续盈利:
217.78 USD (177)
夏普比率:
0.56
交易活动:
7.93%
最大入金加载:
101.68%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 小时
采收率:
139.92
长期交易:
229 (59.48%)
短期交易:
156 (40.52%)
利润因子:
7.04
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
0.72 USD
平均损失:
-9.79 USD
最大连续失误:
2 (-1.64 USD)
最大连续亏损:
-1.64 USD (2)
每月增长:
42.57%
年度预测:
516.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
1.69 USD (0.37%)
相对跌幅:
结余:
0.39% (1.70 USD)
净值:
40.90% (147.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|74
|CHFJPY
|58
|GBPNZD
|39
|CADJPY
|38
|GBPCAD
|32
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|26
|GBPAUD
|26
|USDJPY
|25
|USDCAD
|14
|GBPCHF
|8
|EURUSD
|6
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|83
|CHFJPY
|5
|GBPNZD
|9
|CADJPY
|18
|GBPCAD
|14
|GBPUSD
|13
|EURJPY
|19
|GBPAUD
|32
|USDJPY
|3
|USDCAD
|37
|GBPCHF
|1
|EURUSD
|1
|AUDJPY
|1
|EURNZD
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|2.6K
|CHFJPY
|1.3K
|GBPNZD
|1.9K
|CADJPY
|739
|GBPCAD
|730
|GBPUSD
|530
|EURJPY
|810
|GBPAUD
|942
|USDJPY
|664
|USDCAD
|418
|GBPCHF
|52
|EURUSD
|97
|AUDJPY
|112
|EURNZD
|53
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.35 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 177
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +217.78 USD
最大连续亏损: -1.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 19
|0.27 × 147
|
Exness-MT5Real12
|0.28 × 120
|
VantageMarkets-Live 19
|0.33 × 106
|
StriforLLC-Live
|0.33 × 3
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
Alpari-MT5
|0.41 × 17
|
VantageMarkets-Live 13
|0.46 × 89
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 501
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.58 × 4704
|
ICMarkets-MT5
|0.64 × 14
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.70 × 220
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.76 × 200
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
TitanFX-MT5-01
|0.91 × 219
|
ThreeTrader-Live
|0.95 × 84
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
DLSMarkets-Live
|1.00 × 1
AI 以空间的方式看待市场。我们来做决定。
言语已无必要。 数据已说明一切。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
101%
0
0
USD
USD
382
USD
USD
19
0%
385
98%
8%
7.03
0.61
USD
USD
41%
1:200