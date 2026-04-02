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Boris Korvatskii

OS

Boris Korvatskii
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Boris Korvatskii

Any calculation is deterministic (predictable) within its own scale.
That's exactly how non-determinism deceives us with the illusion of determinism.
This is the hypothesis we are trying to confirm.
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可靠性
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盈利交易:
381 (98.96%)
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4 (1.04%)
最好交易:
11.35 USD
最差交易:
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毛利:
275.63 USD (11 210 pips)
毛利亏损:
-39.16 USD (270 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
217.78 USD (177)
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最近交易:
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利润因子:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 74
CHFJPY 58
GBPNZD 39
CADJPY 38
GBPCAD 32
GBPUSD 32
EURJPY 26
GBPAUD 26
USDJPY 25
USDCAD 14
GBPCHF 8
EURUSD 6
AUDJPY 5
EURNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 83
CHFJPY 5
GBPNZD 9
CADJPY 18
GBPCAD 14
GBPUSD 13
EURJPY 19
GBPAUD 32
USDJPY 3
USDCAD 37
GBPCHF 1
EURUSD 1
AUDJPY 1
EURNZD 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 2.6K
CHFJPY 1.3K
GBPNZD 1.9K
CADJPY 739
GBPCAD 730
GBPUSD 530
EURJPY 810
GBPAUD 942
USDJPY 664
USDCAD 418
GBPCHF 52
EURUSD 97
AUDJPY 112
EURNZD 53
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
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最好交易: +11.35 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 177
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Tradestone-Real
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VantageInternational-Live 19
0.27 × 147
Exness-MT5Real12
0.28 × 120
VantageMarkets-Live 19
0.33 × 106
StriforLLC-Live
0.33 × 3
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
Alpari-MT5
0.41 × 17
VantageMarkets-Live 13
0.46 × 89
Exness-MT5Real7
0.48 × 501
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
ICMarketsSC-MT5-6
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.58 × 4704
ICMarkets-MT5
0.64 × 14
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Exness-MT5Real8
0.70 × 220
ICMarketsSC-MT5-3
0.76 × 200
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
TitanFX-MT5-01
0.91 × 219
ThreeTrader-Live
0.95 × 84
RannForex-Server
0.99 × 73
DLSMarkets-Live
1.00 × 1
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2026.08.11 11:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.05 03:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 02:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 15:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.04 09:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.03 09:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 11:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.08 06:50 2026.07.08 06:50:53  

From 200$ to 2000$? Is it possible? We'll find out )

2026.07.01 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 14:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 11:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.16 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.11 16:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.28 11:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.26 07:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.17 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.15 21:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.09 18:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.09 15:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
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8%
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