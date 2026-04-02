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Сигналы / MetaTrader 4 / CATJOURNEY
Pham Tien Dat

CATJOURNEY

Pham Tien Dat
Pham Tien Dat

Pham Tien Dat

Let's go to 2025
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
506
Прибыльных трейдов:
280 (55.33%)
Убыточных трейдов:
226 (44.66%)
Лучший трейд:
162.58 USD
Худший трейд:
-94.61 USD
Общая прибыль:
3 973.60 USD (24 917 344 pips)
Общий убыток:
-2 647.85 USD (6 961 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (45.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 444.45 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
61.45%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
278 (54.94%)
Коротких трейдов:
228 (45.06%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
14.19 USD
Средний убыток:
-11.72 USD
Макс. серия проигрышей:
50 (-1 054.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 054.61 USD (50)
Прирост в месяц:
-41.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.44 USD
Максимальная:
1 425.44 USD (43.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.73% (1 425.44 USD)
По эквити:
84.57% (1 137.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 194
EURJPY 86
GBPJPY 84
XAUUSD 58
EURGBP 45
USDCAD 33
EURUSD 3
CADJPY 1
USDJPY 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 1.8K
EURJPY 4
GBPJPY 392
XAUUSD -387
EURGBP -5
USDCAD -457
EURUSD -1
CADJPY 0
USDJPY 0
ETHUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 18M
EURJPY 2.6K
GBPJPY 67K
XAUUSD -35K
EURGBP -315
USDCAD -7.9K
EURUSD -63
CADJPY -22
USDJPY -18
ETHUSD -195
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +162.58 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 50
Макс. прибыль в серии: +45.08 USD
Макс. убыток в серии: -1 054.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 4
SwitchMarkets-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.19 × 27
Tickmill-Live04
0.28 × 18
EquitiGroup-Live
0.36 × 14
Axi-US07-Live
0.40 × 5
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.50 × 20
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
FPMarkets-Live2
0.55 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.60 × 10
TMGM.TradeMax-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.76 × 914
TMGM.TradeMax-Live4
0.77 × 220
ICMarketsSC-Live06
0.78 × 535
Tickmill-Live08
0.78 × 32
TickmillUK-Live03
0.85 × 1235
ICMarketsSC-Live07
0.95 × 58
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
Tickmill-Live
1.00 × 2
FXCC1-Live
1.06 × 31
еще 154...
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Нет отзывов
2026.08.07 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 20:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 09:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 06:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 17:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 12:34
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CATJOURNEY
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
548
USD
19
0%
506
55%
98%
1.50
2.62
USD
88%
1:500
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