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Всего трейдов:
506
Прибыльных трейдов:
280 (55.33%)
Убыточных трейдов:
226 (44.66%)
Лучший трейд:
162.58 USD
Худший трейд:
-94.61 USD
Общая прибыль:
3 973.60 USD (24 917 344 pips)
Общий убыток:
-2 647.85 USD (6 961 799 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (45.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 444.45 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.63%
Макс. загрузка депозита:
61.45%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
78
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.93
Длинных трейдов:
278 (54.94%)
Коротких трейдов:
228 (45.06%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
2.62 USD
Средняя прибыль:
14.19 USD
Средний убыток:
-11.72 USD
Макс. серия проигрышей:
50 (-1 054.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 054.61 USD (50)
Прирост в месяц:
-41.61%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.44 USD
Максимальная:
1 425.44 USD (43.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.73% (1 425.44 USD)
По эквити:
84.57% (1 137.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|194
|EURJPY
|86
|GBPJPY
|84
|XAUUSD
|58
|EURGBP
|45
|USDCAD
|33
|EURUSD
|3
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|1.8K
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|392
|XAUUSD
|-387
|EURGBP
|-5
|USDCAD
|-457
|EURUSD
|-1
|CADJPY
|0
|USDJPY
|0
|ETHUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|18M
|EURJPY
|2.6K
|GBPJPY
|67K
|XAUUSD
|-35K
|EURGBP
|-315
|USDCAD
|-7.9K
|EURUSD
|-63
|CADJPY
|-22
|USDJPY
|-18
|ETHUSD
|-195
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
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Лучший трейд: +162.58 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 50
Макс. прибыль в серии: +45.08 USD
Макс. убыток в серии: -1 054.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.19 × 27
|
Tickmill-Live04
|0.28 × 18
|
EquitiGroup-Live
|0.36 × 14
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.50 × 20
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
FPMarkets-Live2
|0.55 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.60 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 914
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.77 × 220
|
ICMarketsSC-Live06
|0.78 × 535
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 32
|
TickmillUK-Live03
|0.85 × 1235
|
ICMarketsSC-Live07
|0.95 × 58
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.00 × 2
|
FXCC1-Live
|1.06 × 31
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
548
USD
USD
19
0%
506
55%
98%
1.50
2.62
USD
USD
88%
1:500