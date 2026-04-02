- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
506
盈利交易:
280 (55.33%)
亏损交易:
226 (44.66%)
最好交易:
162.58 USD
最差交易:
-94.61 USD
毛利:
3 973.60 USD (24 917 344 pips)
毛利亏损:
-2 647.85 USD (6 961 799 pips)
最大连续赢利:
31 (45.08 USD)
最大连续盈利:
1 444.45 USD (19)
夏普比率:
0.12
交易活动:
97.63%
最大入金加载:
61.45%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.93
长期交易:
278 (54.94%)
短期交易:
228 (45.06%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
14.19 USD
平均损失:
-11.72 USD
最大连续失误:
50 (-1 054.61 USD)
最大连续亏损:
-1 054.61 USD (50)
每月增长:
-41.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.44 USD
最大值:
1 425.44 USD (43.57%)
相对跌幅:
结余:
87.73% (1 425.44 USD)
净值:
84.57% (1 137.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|194
|EURJPY
|86
|GBPJPY
|84
|XAUUSD
|58
|EURGBP
|45
|USDCAD
|33
|EURUSD
|3
|CADJPY
|1
|USDJPY
|1
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.8K
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|392
|XAUUSD
|-387
|EURGBP
|-5
|USDCAD
|-457
|EURUSD
|-1
|CADJPY
|0
|USDJPY
|0
|ETHUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|18M
|EURJPY
|2.6K
|GBPJPY
|67K
|XAUUSD
|-35K
|EURGBP
|-315
|USDCAD
|-7.9K
|EURUSD
|-63
|CADJPY
|-22
|USDJPY
|-18
|ETHUSD
|-195
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +162.58 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 50
最大连续盈利: +45.08 USD
最大连续亏损: -1 054.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.19 × 27
|
Tickmill-Live04
|0.28 × 18
|
EquitiGroup-Live
|0.36 × 14
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.50 × 20
|
Aglobe-Live-1
|0.52 × 60
|
FPMarkets-Live2
|0.55 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.60 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 914
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.77 × 220
|
ICMarketsSC-Live06
|0.78 × 535
|
Tickmill-Live08
|0.78 × 32
|
TickmillUK-Live03
|0.85 × 1235
|
ICMarketsSC-Live07
|0.95 × 58
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|1.00 × 2
|
FXCC1-Live
|1.06 × 31
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
49%
0
0
USD
USD
548
USD
USD
19
0%
506
55%
98%
1.50
2.62
USD
USD
88%
1:500