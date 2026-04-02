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Pham Tien Dat

CATJOURNEY

Pham Tien Dat
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Let's go to 2025
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盈利交易:
280 (55.33%)
亏损交易:
226 (44.66%)
最好交易:
162.58 USD
最差交易:
-94.61 USD
毛利:
3 973.60 USD (24 917 344 pips)
毛利亏损:
-2 647.85 USD (6 961 799 pips)
最大连续赢利:
31 (45.08 USD)
最大连续盈利:
1 444.45 USD (19)
夏普比率:
0.12
交易活动:
97.63%
最大入金加载:
61.45%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.93
长期交易:
278 (54.94%)
短期交易:
228 (45.06%)
利润因子:
1.50
预期回报:
2.62 USD
平均利润:
14.19 USD
平均损失:
-11.72 USD
最大连续失误:
50 (-1 054.61 USD)
最大连续亏损:
-1 054.61 USD (50)
每月增长:
-41.61%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.44 USD
最大值:
1 425.44 USD (43.57%)
相对跌幅:
结余:
87.73% (1 425.44 USD)
净值:
84.57% (1 137.87 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 194
EURJPY 86
GBPJPY 84
XAUUSD 58
EURGBP 45
USDCAD 33
EURUSD 3
CADJPY 1
USDJPY 1
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 1.8K
EURJPY 4
GBPJPY 392
XAUUSD -387
EURGBP -5
USDCAD -457
EURUSD -1
CADJPY 0
USDJPY 0
ETHUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 18M
EURJPY 2.6K
GBPJPY 67K
XAUUSD -35K
EURGBP -315
USDCAD -7.9K
EURUSD -63
CADJPY -22
USDJPY -18
ETHUSD -195
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 入金加载
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最好交易: +162.58 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 50
最大连续盈利: +45.08 USD
最大连续亏损: -1 054.61 USD

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EquitiGroup-Live
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Axi-US07-Live
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BroctagonPrimeMarkets-Live
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Aglobe-Live-1
0.52 × 60
FPMarkets-Live2
0.55 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.60 × 10
TMGM.TradeMax-Live10
0.67 × 3
Tickmill-Live05
0.76 × 914
TMGM.TradeMax-Live4
0.77 × 220
ICMarketsSC-Live06
0.78 × 535
Tickmill-Live08
0.78 × 32
TickmillUK-Live03
0.85 × 1235
ICMarketsSC-Live07
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2026.08.07 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.07 13:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 11:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.07 00:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 23:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 22:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 20:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 13:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 09:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 07:02
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2026.08.06 06:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.08.06 05:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 17:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.08.05 03:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.8% of days out of 125 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 00:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 22:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 12:34
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
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CATJOURNEY
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548
USD
19
0%
506
55%
98%
1.50
2.62
USD
88%
1:500
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