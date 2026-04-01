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Сигналы / MetaTrader 5 / Sniper 4H Swing
Stefan Uzunov

Sniper 4H Swing

Stefan Uzunov
Stefan Uzunov

Stefan Uzunov

0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -66%
Varchev-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
143 (41.93%)
Убыточных трейдов:
198 (58.06%)
Лучший трейд:
149.34 EUR
Худший трейд:
-118.82 EUR
Общая прибыль:
1 264.15 EUR (94 583 pips)
Общий убыток:
-1 353.67 EUR (32 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (14.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
210.14 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.31%
Макс. загрузка депозита:
164.74%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
212 (62.17%)
Коротких трейдов:
129 (37.83%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.26 EUR
Средняя прибыль:
8.84 EUR
Средний убыток:
-6.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-43.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-146.75 EUR (5)
Прирост в месяц:
-31.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
232.65 EUR
Максимальная:
375.71 EUR (137.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.56% (240.61 EUR)
По эквити:
44.47% (158.51 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WTI 95
USDCHF 33
EURUSD 31
USDJPY 25
AUDUSD 20
INTC-US 18
CADJPY 14
AUDCHF 12
EURAUD 10
NZDUSD 10
USDCAD 8
NGAS 8
XRPUSD 7
NZDJPY 7
EURCHF 5
GBPJPY 5
GBPNZD 5
GBPUSD 4
NZDCAD 4
CADCHF 2
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPCHF 2
Silver 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
MSFT-US 1
KO-US 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WTI 4
USDCHF 16
EURUSD -21
USDJPY -37
AUDUSD 1
INTC-US -109
CADJPY -9
AUDCHF 50
EURAUD 13
NZDUSD 24
USDCAD 1
NGAS -20
XRPUSD 0
NZDJPY 182
EURCHF -2
GBPJPY -11
GBPNZD 7
GBPUSD -9
NZDCAD -4
CADCHF -4
EURGBP -1
EURJPY -2
GBPCHF -2
Silver -133
AUDNZD -3
NZDCHF 0
AUDJPY -1
EURCAD 0
MSFT-US 0
KO-US 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WTI 221
USDCHF 1.1K
EURUSD -1.8K
USDJPY -2.5K
AUDUSD 866
INTC-US -1.9K
CADJPY -504
AUDCHF 1.2K
EURAUD 399
NZDUSD 482
USDCAD -11
NGAS -80
XRPUSD 92
NZDJPY 2.5K
EURCHF -216
GBPJPY -1.1K
GBPNZD 1.4K
GBPUSD -894
NZDCAD -502
CADCHF -306
EURGBP -83
EURJPY -276
GBPCHF -57
Silver -2.6K
AUDNZD -109
NZDCHF -30
AUDJPY -176
EURCAD 20
MSFT-US -13
KO-US 43
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.34 EUR
Худший трейд: -119 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.84 EUR
Макс. убыток в серии: -43.85 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
2.86 × 14
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Нет отзывов
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 20:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 17:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.08 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 16:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 04:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 02:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.05.21 21:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.18 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sniper 4H Swing
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
180
EUR
22
5%
341
41%
98%
0.93
-0.26
EUR
94%
1:100
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