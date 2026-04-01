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Всего трейдов:
341
Прибыльных трейдов:
143 (41.93%)
Убыточных трейдов:
198 (58.06%)
Лучший трейд:
149.34 EUR
Худший трейд:
-118.82 EUR
Общая прибыль:
1 264.15 EUR (94 583 pips)
Общий убыток:
-1 353.67 EUR (32 702 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (14.84 EUR)
Макс. прибыль в серии:
210.14 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.31%
Макс. загрузка депозита:
164.74%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
212 (62.17%)
Коротких трейдов:
129 (37.83%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.26 EUR
Средняя прибыль:
8.84 EUR
Средний убыток:
-6.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
14 (-43.85 EUR)
Макс. убыток в серии:
-146.75 EUR (5)
Прирост в месяц:
-31.67%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
5%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
232.65 EUR
Максимальная:
375.71 EUR (137.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.56% (240.61 EUR)
По эквити:
44.47% (158.51 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WTI
|95
|USDCHF
|33
|EURUSD
|31
|USDJPY
|25
|AUDUSD
|20
|INTC-US
|18
|CADJPY
|14
|AUDCHF
|12
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|8
|NGAS
|8
|XRPUSD
|7
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|4
|NZDCAD
|4
|CADCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|GBPCHF
|2
|Silver
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|MSFT-US
|1
|KO-US
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WTI
|4
|USDCHF
|16
|EURUSD
|-21
|USDJPY
|-37
|AUDUSD
|1
|INTC-US
|-109
|CADJPY
|-9
|AUDCHF
|50
|EURAUD
|13
|NZDUSD
|24
|USDCAD
|1
|NGAS
|-20
|XRPUSD
|0
|NZDJPY
|182
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-11
|GBPNZD
|7
|GBPUSD
|-9
|NZDCAD
|-4
|CADCHF
|-4
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-2
|GBPCHF
|-2
|Silver
|-133
|AUDNZD
|-3
|NZDCHF
|0
|AUDJPY
|-1
|EURCAD
|0
|MSFT-US
|0
|KO-US
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WTI
|221
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-2.5K
|AUDUSD
|866
|INTC-US
|-1.9K
|CADJPY
|-504
|AUDCHF
|1.2K
|EURAUD
|399
|NZDUSD
|482
|USDCAD
|-11
|NGAS
|-80
|XRPUSD
|92
|NZDJPY
|2.5K
|EURCHF
|-216
|GBPJPY
|-1.1K
|GBPNZD
|1.4K
|GBPUSD
|-894
|NZDCAD
|-502
|CADCHF
|-306
|EURGBP
|-83
|EURJPY
|-276
|GBPCHF
|-57
|Silver
|-2.6K
|AUDNZD
|-109
|NZDCHF
|-30
|AUDJPY
|-176
|EURCAD
|20
|MSFT-US
|-13
|KO-US
|43
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.34 EUR
Худший трейд: -119 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +14.84 EUR
Макс. убыток в серии: -43.85 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-66%
0
0
USD
USD
180
EUR
EUR
22
5%
341
41%
98%
0.93
-0.26
EUR
EUR
94%
1:100