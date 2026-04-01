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Signals / MetaTrader 5 / Sniper 4H Swing
Stefan Uzunov

Sniper 4H Swing

Stefan Uzunov
Stefan Uzunov

Stefan Uzunov

0 reviews
22 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 -67%
Varchev-Server
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
340
Profit Trades:
142 (41.76%)
Loss Trades:
198 (58.24%)
Best trade:
149.34 EUR
Worst trade:
-118.82 EUR
Gross Profit:
1 262.12 EUR (94 540 pips)
Gross Loss:
-1 353.67 EUR (32 702 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (14.84 EUR)
Maximal consecutive profit:
210.14 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
98.31%
Max deposit load:
164.74%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
-0.24
Long Trades:
211 (62.06%)
Short Trades:
129 (37.94%)
Profit Factor:
0.93
Expected Payoff:
-0.27 EUR
Average Profit:
8.89 EUR
Average Loss:
-6.84 EUR
Maximum consecutive losses:
14 (-43.85 EUR)
Maximal consecutive loss:
-146.75 EUR (5)
Monthly growth:
-32.44%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
5%
Drawdown by balance:
Absolute:
232.65 EUR
Maximal:
375.71 EUR (137.89%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.56% (240.61 EUR)
By Equity:
44.47% (158.51 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
WTI 95
USDCHF 33
EURUSD 31
USDJPY 25
AUDUSD 20
INTC-US 18
CADJPY 14
AUDCHF 12
EURAUD 10
NZDUSD 10
USDCAD 8
NGAS 8
XRPUSD 7
NZDJPY 7
EURCHF 5
GBPJPY 5
GBPNZD 5
GBPUSD 4
NZDCAD 4
CADCHF 2
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPCHF 2
Silver 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
MSFT-US 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
WTI 4
USDCHF 16
EURUSD -21
USDJPY -37
AUDUSD 1
INTC-US -109
CADJPY -9
AUDCHF 50
EURAUD 13
NZDUSD 24
USDCAD 1
NGAS -20
XRPUSD 0
NZDJPY 182
EURCHF -2
GBPJPY -11
GBPNZD 7
GBPUSD -9
NZDCAD -4
CADCHF -4
EURGBP -1
EURJPY -2
GBPCHF -2
Silver -133
AUDNZD -3
NZDCHF 0
AUDJPY -1
EURCAD 0
MSFT-US 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
WTI 221
USDCHF 1.1K
EURUSD -1.8K
USDJPY -2.5K
AUDUSD 866
INTC-US -1.9K
CADJPY -504
AUDCHF 1.2K
EURAUD 399
NZDUSD 482
USDCAD -11
NGAS -80
XRPUSD 92
NZDJPY 2.5K
EURCHF -216
GBPJPY -1.1K
GBPNZD 1.4K
GBPUSD -894
NZDCAD -502
CADCHF -306
EURGBP -83
EURJPY -276
GBPCHF -57
Silver -2.6K
AUDNZD -109
NZDCHF -30
AUDJPY -176
EURCAD 20
MSFT-US -13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +149.34 EUR
Worst trade: -119 EUR
Maximum consecutive wins: 7
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +14.84 EUR
Maximal consecutive loss: -43.85 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Varchev-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FBS-Real
2.86 × 14
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No reviews
2026.07.29 18:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 22:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 20:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 17:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 14:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.13 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.23 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.08 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 16:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.08 04:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 02:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.04 01:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.05.21 21:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.18 21:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.18 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Sniper 4H Swing
30 USD per month
-67%
0
0
USD
178
EUR
22
5%
340
41%
98%
0.93
-0.27
EUR
94%
1:100
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

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