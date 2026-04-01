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Stefan Uzunov

Sniper 4H Swing

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201 (58.26%)
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毛利:
1 283.95 EUR (95 159 pips)
毛利亏损:
-1 380.09 EUR (33 333 pips)
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每周交易:
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短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
8.92 EUR
平均损失:
-6.87 EUR
最大连续失误:
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年度预测:
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算法交易:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
WTI 95
USDCHF 33
EURUSD 31
USDJPY 25
AUDUSD 20
INTC-US 18
CADJPY 14
AUDCHF 12
EURAUD 10
NZDUSD 10
USDCAD 8
NGAS 8
XRPUSD 7
NZDJPY 7
EURCHF 5
GBPJPY 5
GBPNZD 5
GBPUSD 4
NZDCAD 4
CADCHF 2
EURGBP 2
EURJPY 2
GBPCHF 2
Silver 2
KO-US 2
AA-US 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
AUDJPY 1
EURCAD 1
MSFT-US 1
NVDA.US 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WTI 4
USDCHF 16
EURUSD -21
USDJPY -37
AUDUSD 1
INTC-US -109
CADJPY -9
AUDCHF 50
EURAUD 13
NZDUSD 24
USDCAD 1
NGAS -20
XRPUSD 0
NZDJPY 182
EURCHF -2
GBPJPY -11
GBPNZD 7
GBPUSD -9
NZDCAD -4
CADCHF -4
EURGBP -1
EURJPY -2
GBPCHF -2
Silver -133
KO-US 0
AA-US -28
AUDNZD -3
NZDCHF 0
AUDJPY -1
EURCAD 0
MSFT-US 0
NVDA.US 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WTI 221
USDCHF 1.1K
EURUSD -1.8K
USDJPY -2.5K
AUDUSD 866
INTC-US -1.9K
CADJPY -504
AUDCHF 1.2K
EURAUD 399
NZDUSD 482
USDCAD -11
NGAS -80
XRPUSD 92
NZDJPY 2.5K
EURCHF -216
GBPJPY -1.1K
GBPNZD 1.4K
GBPUSD -894
NZDCAD -502
CADCHF -306
EURGBP -83
EURJPY -276
GBPCHF -57
Silver -2.6K
KO-US -19
AA-US -569
AUDNZD -109
NZDCHF -30
AUDJPY -176
EURCAD 20
MSFT-US -13
NVDA.US 576
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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2026.07.29 18:14
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2026.07.28 22:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 20:07
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2026.07.28 17:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.28 16:05
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2026.07.28 14:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2026.07.26 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.14 13:41
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2026.07.13 10:41
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2026.06.23 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.06.08 17:48
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2026.06.04 02:37
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2026.05.21 21:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.05.18 21:02
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2026.05.18 20:02
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Sniper 4H Swing
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174
EUR
22
5%
345
41%
98%
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-0.28
EUR
94%
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