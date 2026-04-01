- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
345
盈利交易:
144 (41.73%)
亏损交易:
201 (58.26%)
最好交易:
149.34 EUR
最差交易:
-118.82 EUR
毛利:
1 283.95 EUR (95 159 pips)
毛利亏损:
-1 380.09 EUR (33 333 pips)
最大连续赢利:
11 (14.84 EUR)
最大连续盈利:
210.14 EUR (7)
夏普比率:
0.03
交易活动:
98.31%
最大入金加载:
164.74%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.26
长期交易:
214 (62.03%)
短期交易:
131 (37.97%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.28 EUR
平均利润:
8.92 EUR
平均损失:
-6.87 EUR
最大连续失误:
14 (-43.85 EUR)
最大连续亏损:
-146.75 EUR (5)
每月增长:
-34.18%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
232.65 EUR
最大值:
375.71 EUR (137.89%)
相对跌幅:
结余:
93.56% (240.61 EUR)
净值:
44.47% (158.51 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WTI
|95
|USDCHF
|33
|EURUSD
|31
|USDJPY
|25
|AUDUSD
|20
|INTC-US
|18
|CADJPY
|14
|AUDCHF
|12
|EURAUD
|10
|NZDUSD
|10
|USDCAD
|8
|NGAS
|8
|XRPUSD
|7
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|5
|GBPNZD
|5
|GBPUSD
|4
|NZDCAD
|4
|CADCHF
|2
|EURGBP
|2
|EURJPY
|2
|GBPCHF
|2
|Silver
|2
|KO-US
|2
|AA-US
|2
|AUDNZD
|1
|NZDCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURCAD
|1
|MSFT-US
|1
|NVDA.US
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WTI
|4
|USDCHF
|16
|EURUSD
|-21
|USDJPY
|-37
|AUDUSD
|1
|INTC-US
|-109
|CADJPY
|-9
|AUDCHF
|50
|EURAUD
|13
|NZDUSD
|24
|USDCAD
|1
|NGAS
|-20
|XRPUSD
|0
|NZDJPY
|182
|EURCHF
|-2
|GBPJPY
|-11
|GBPNZD
|7
|GBPUSD
|-9
|NZDCAD
|-4
|CADCHF
|-4
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-2
|GBPCHF
|-2
|Silver
|-133
|KO-US
|0
|AA-US
|-28
|AUDNZD
|-3
|NZDCHF
|0
|AUDJPY
|-1
|EURCAD
|0
|MSFT-US
|0
|NVDA.US
|23
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WTI
|221
|USDCHF
|1.1K
|EURUSD
|-1.8K
|USDJPY
|-2.5K
|AUDUSD
|866
|INTC-US
|-1.9K
|CADJPY
|-504
|AUDCHF
|1.2K
|EURAUD
|399
|NZDUSD
|482
|USDCAD
|-11
|NGAS
|-80
|XRPUSD
|92
|NZDJPY
|2.5K
|EURCHF
|-216
|GBPJPY
|-1.1K
|GBPNZD
|1.4K
|GBPUSD
|-894
|NZDCAD
|-502
|CADCHF
|-306
|EURGBP
|-83
|EURJPY
|-276
|GBPCHF
|-57
|Silver
|-2.6K
|KO-US
|-19
|AA-US
|-569
|AUDNZD
|-109
|NZDCHF
|-30
|AUDJPY
|-176
|EURCAD
|20
|MSFT-US
|-13
|NVDA.US
|576
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.34 EUR
最差交易: -119 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +14.84 EUR
最大连续亏损: -43.85 EUR
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-68%
0
0
USD
USD
174
EUR
EUR
22
5%
345
41%
98%
0.93
-0.28
EUR
EUR
94%
1:100