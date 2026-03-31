- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
491
Прибыльных трейдов:
362 (73.72%)
Убыточных трейдов:
129 (26.27%)
Лучший трейд:
45.75 USD
Худший трейд:
-17.53 USD
Общая прибыль:
622.25 USD (31 608 pips)
Общий убыток:
-373.42 USD (32 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (6.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
91.07%
Макс. загрузка депозита:
62.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.23
Длинных трейдов:
242 (49.29%)
Коротких трейдов:
249 (50.71%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.58 USD (4)
Прирост в месяц:
12.00%
Годовой прогноз:
145.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.25 USD
Максимальная:
47.58 USD (12.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.80% (47.58 USD)
По эквити:
45.23% (177.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|330
|EURCHF
|161
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|162
|EURCHF
|86
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|-2.2K
|EURCHF
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.75 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.38 USD
Макс. убыток в серии: -35.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 22
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
TMG-Live
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 13
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
GSCFinancialService-Live
|0.00 × 2
|
ViproMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live11
|0.13 × 8
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
19
100%
491
73%
91%
1.66
0.51
USD
USD
45%
1:300