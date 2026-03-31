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Сигналы / MetaTrader 4 / VitorAndrade
Vitor Andrade De Moura

VitorAndrade

Vitor Andrade De Moura
Vitor Andrade De Moura

Vitor Andrade De Moura

I’m not selling my EA.
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 89%
Tickmill-Live02
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
491
Прибыльных трейдов:
362 (73.72%)
Убыточных трейдов:
129 (26.27%)
Лучший трейд:
45.75 USD
Худший трейд:
-17.53 USD
Общая прибыль:
622.25 USD (31 608 pips)
Общий убыток:
-373.42 USD (32 508 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (6.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.65 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
91.07%
Макс. загрузка депозита:
62.65%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.23
Длинных трейдов:
242 (49.29%)
Коротких трейдов:
249 (50.71%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
1.72 USD
Средний убыток:
-2.89 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-35.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.58 USD (4)
Прирост в месяц:
12.00%
Годовой прогноз:
145.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
31.25 USD
Максимальная:
47.58 USD (12.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.80% (47.58 USD)
По эквити:
45.23% (177.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 330
EURCHF 161
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 162
EURCHF 86
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD -2.2K
EURCHF 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.75 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +6.38 USD
Макс. убыток в серии: -35.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Weltrade-Live
0.00 × 2
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0.00 × 2
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0.00 × 1
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0.00 × 3
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Hankotrade-Live
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ICMarketsSC-Live19
0.00 × 12
ICMarkets-Live18
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UniverseWheel-Live
0.00 × 2
TMG-Live
0.00 × 1
Swissquote-Real1
0.00 × 1
XMUK-Real 15
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 13
FortFS-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
GSCFinancialService-Live
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ViproMarkets-Live
0.00 × 1
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EGlobal-Cent4
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.04 × 27
ICMarketsSC-Live11
0.13 × 8
еще 135...
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Нет отзывов
2026.07.30 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 12:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 00:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 03:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 21:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 04:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 02:56
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VitorAndrade
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
399
USD
19
100%
491
73%
91%
1.66
0.51
USD
45%
1:300
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