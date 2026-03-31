- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
503
盈利交易:
373 (74.15%)
亏损交易:
130 (25.84%)
最好交易:
45.75 USD
最差交易:
-17.53 USD
毛利:
627.63 USD (32 250 pips)
毛利亏损:
-373.83 USD (32 560 pips)
最大连续赢利:
16 (33.00 USD)
最大连续盈利:
56.65 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
91.07%
最大入金加载:
62.65%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.33
长期交易:
254 (50.50%)
短期交易:
249 (49.50%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-2.88 USD
最大连续失误:
5 (-35.27 USD)
最大连续亏损:
-47.58 USD (4)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.25 USD
最大值:
47.58 USD (12.80%)
相对跌幅:
结余:
12.80% (47.58 USD)
净值:
45.23% (177.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|337
|EURCHF
|166
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|165
|EURCHF
|89
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|-1.9K
|EURCHF
|1.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.75 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +33.00 USD
最大连续亏损: -35.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 12
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
TradersWay-TW ECN Live
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 22
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
TMG-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMUK-Real 15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 13
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
Swissquote-Real1
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
ViproMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 2
|
GSCFinancialService-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live11
|0.13 × 8
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
92%
0
0
USD
USD
404
USD
USD
20
100%
503
74%
91%
1.67
0.50
USD
USD
45%
1:300