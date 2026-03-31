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Vitor Andrade De Moura

VitorAndrade

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交易:
503
盈利交易:
373 (74.15%)
亏损交易:
130 (25.84%)
最好交易:
45.75 USD
最差交易:
-17.53 USD
毛利:
627.63 USD (32 250 pips)
毛利亏损:
-373.83 USD (32 560 pips)
最大连续赢利:
16 (33.00 USD)
最大连续盈利:
56.65 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
91.07%
最大入金加载:
62.65%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.33
长期交易:
254 (50.50%)
短期交易:
249 (49.50%)
利润因子:
1.68
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-2.88 USD
最大连续失误:
5 (-35.27 USD)
最大连续亏损:
-47.58 USD (4)
每月增长:
13.40%
年度预测:
162.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
31.25 USD
最大值:
47.58 USD (12.80%)
相对跌幅:
结余:
12.80% (47.58 USD)
净值:
45.23% (177.80 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 337
EURCHF 166
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 165
EURCHF 89
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD -1.9K
EURCHF 1.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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  • 提取
最好交易: +45.75 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +33.00 USD
最大连续亏损: -35.27 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live19
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TradersWay-Live 2
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InfinoxCapital-Live03
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TradersWay-TW ECN Live
0.00 × 2
Hankotrade-Live
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Weltrade-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
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UniverseWheel-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
TMG-Live
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BlackBullMarkets-Live
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XMUK-Real 15
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
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FortFS-Real
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Swissquote-Real1
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GlobalPrime-Live
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EGlobal-Cent4
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TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
ViproMarkets-Live
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 2
GSCFinancialService-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live15
0.04 × 27
ICMarketsSC-Live11
0.13 × 8
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2026.07.30 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.30 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 22:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 21:15
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 19:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 15:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 12:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.29 08:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.30 04:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.30 00:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 03:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 00:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.28 22:40
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2026.06.28 21:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 05:58
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2026.06.26 04:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 03:56
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2026.06.26 02:56
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VitorAndrade
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USD
404
USD
20
100%
503
74%
91%
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0.50
USD
45%
1:300
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