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Luiz Felipe Bernardes De Sa

Copy VM XAU

Luiz Felipe Bernardes De Sa
Luiz Felipe Bernardes De Sa

Luiz Felipe Bernardes De Sa

0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 52%
4xCube-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 132
Прибыльных трейдов:
709 (62.63%)
Убыточных трейдов:
423 (37.37%)
Лучший трейд:
139.28 USD
Худший трейд:
-73.04 USD
Общая прибыль:
12 294.27 USD (596 739 pips)
Общий убыток:
-11 306.51 USD (540 895 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (97.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
356.75 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
18.87%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
876 (77.39%)
Коротких трейдов:
256 (22.61%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
17.34 USD
Средний убыток:
-26.73 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.56 USD (6)
Прирост в месяц:
6.23%
Годовой прогноз:
75.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.94 USD
Максимальная:
1 106.95 USD (29.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.77% (1 106.95 USD)
По эквити:
2.73% (62.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 1132
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 988
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx 56K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +139.28 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +97.70 USD
Макс. убыток в серии: -104.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Copy Trade desenvolvido por @luizdesatrader
Нет отзывов
2026.03.31 13:28
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.67% of days out of 300 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Copy VM XAU
1000 USD в месяц
52%
0
0
USD
2.3K
USD
62
99%
1 132
62%
19%
1.08
0.87
USD
36%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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