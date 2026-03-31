- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 132
Прибыльных трейдов:
709 (62.63%)
Убыточных трейдов:
423 (37.37%)
Лучший трейд:
139.28 USD
Худший трейд:
-73.04 USD
Общая прибыль:
12 294.27 USD (596 739 pips)
Общий убыток:
-11 306.51 USD (540 895 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (97.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
356.75 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
18.87%
Макс. загрузка депозита:
2.54%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.89
Длинных трейдов:
876 (77.39%)
Коротких трейдов:
256 (22.61%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
17.34 USD
Средний убыток:
-26.73 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-104.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.56 USD (6)
Прирост в месяц:
6.23%
Годовой прогноз:
75.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
322.94 USD
Максимальная:
1 106.95 USD (29.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.77% (1 106.95 USD)
По эквити:
2.73% (62.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|1132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|988
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|56K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +139.28 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +97.70 USD
Макс. убыток в серии: -104.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Copy Trade desenvolvido por @luizdesatrader
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
62
99%
1 132
62%
19%
1.08
0.87
USD
USD
36%
1:500