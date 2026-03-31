- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 140
盈利交易:
716 (62.80%)
亏损交易:
424 (37.19%)
最好交易:
139.28 USD
最差交易:
-73.04 USD
毛利:
12 486.93 USD (603 355 pips)
毛利亏损:
-11 352.65 USD (542 433 pips)
最大连续赢利:
18 (97.70 USD)
最大连续盈利:
356.75 USD (14)
夏普比率:
0.04
交易活动:
18.87%
最大入金加载:
2.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.02
长期交易:
881 (77.28%)
短期交易:
259 (22.72%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
17.44 USD
平均损失:
-26.78 USD
最大连续失误:
12 (-104.20 USD)
最大连续亏损:
-237.56 USD (6)
每月增长:
13.03%
年度预测:
158.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
322.94 USD
最大值:
1 106.95 USD (29.17%)
相对跌幅:
结余:
35.77% (1 106.95 USD)
净值:
2.73% (62.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|1140
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|61K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +139.28 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +97.70 USD
最大连续亏损: -104.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
62%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
62
99%
1 140
62%
19%
1.09
0.99
USD
USD
36%
1:500