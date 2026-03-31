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Сигналы / MetaTrader 4 / Helios
Andras Feher

Helios

Andras Feher
Andras Feher

Andras Feher

I develop automated trading systems and Expert Advisors with a strong focus on long-term performance. My approach prioritizes controlled risk, low drawdown, robust strategy design, and consistent returns rather than short-term gains. I continuously test, refine, and monitor my systems under real
2 комментария
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 49%
Darwinex-Live-2
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 218
Прибыльных трейдов:
1 572 (70.87%)
Убыточных трейдов:
646 (29.13%)
Лучший трейд:
3 236.71 USD
Худший трейд:
-2 567.77 USD
Общая прибыль:
110 718.47 USD (288 998 pips)
Общий убыток:
-61 428.07 USD (219 748 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (104.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 523.41 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
67.22%
Макс. загрузка депозита:
77.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
8.70
Длинных трейдов:
1 033 (46.57%)
Коротких трейдов:
1 185 (53.43%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
22.22 USD
Средняя прибыль:
70.43 USD
Средний убыток:
-95.09 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 214.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 212.85 USD (5)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.25%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.88 USD
Максимальная:
5 667.46 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (5 667.46 USD)
По эквити:
14.37% (15 809.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 713
GBPUSD 438
AUDCAD 395
XAUUSD 338
EURGBP 167
EURCHF 110
AUDUSD 20
AUDCHF 15
NZDUSD 14
USDCHF 4
USDCAD 3
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 12K
GBPUSD 3.3K
AUDCAD 1.5K
XAUUSD 26K
EURGBP 1.2K
EURCHF -684
AUDUSD 1.9K
AUDCHF 164
NZDUSD 2.2K
USDCHF 858
USDCAD 258
EURCAD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 24K
GBPUSD 12K
AUDCAD 10K
XAUUSD 31K
EURGBP -3.3K
EURCHF -7.1K
AUDUSD 1.1K
AUDCHF 128
NZDUSD 1.3K
USDCHF 362
USDCAD 198
EURCAD -14
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 236.71 USD
Худший трейд: -2 568 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +104.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 214.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.16 × 85
Darwinex-Live-2
0.27 × 15
FusionMarkets-Live 3
0.28 × 36
Axi-US03-Live
0.50 × 2
GoMarkets-Real 10
1.00 × 69
VTMarkets-Live 3
2.50 × 2
VTMarkets-Live 6
4.00 × 2
RoboForex-ProCent
4.45 × 73
FusionMarkets-Demo
5.97 × 2782
CAMarketsGlobal-Live
11.72 × 18
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Нет отзывов
2026.07.10 07:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 23:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.13 12:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.03.31 13:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Helios
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
149K
USD
23
96%
2 218
70%
67%
1.80
22.22
USD
14%
1:200
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