- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 218
Прибыльных трейдов:
1 572 (70.87%)
Убыточных трейдов:
646 (29.13%)
Лучший трейд:
3 236.71 USD
Худший трейд:
-2 567.77 USD
Общая прибыль:
110 718.47 USD (288 998 pips)
Общий убыток:
-61 428.07 USD (219 748 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (104.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 523.41 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
67.22%
Макс. загрузка депозита:
77.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
8.70
Длинных трейдов:
1 033 (46.57%)
Коротких трейдов:
1 185 (53.43%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
22.22 USD
Средняя прибыль:
70.43 USD
Средний убыток:
-95.09 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 214.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 212.85 USD (5)
Прирост в месяц:
8.34%
Годовой прогноз:
101.25%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.88 USD
Максимальная:
5 667.46 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.07% (5 667.46 USD)
По эквити:
14.37% (15 809.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|713
|GBPUSD
|438
|AUDCAD
|395
|XAUUSD
|338
|EURGBP
|167
|EURCHF
|110
|AUDUSD
|20
|AUDCHF
|15
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|4
|USDCAD
|3
|EURCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|12K
|GBPUSD
|3.3K
|AUDCAD
|1.5K
|XAUUSD
|26K
|EURGBP
|1.2K
|EURCHF
|-684
|AUDUSD
|1.9K
|AUDCHF
|164
|NZDUSD
|2.2K
|USDCHF
|858
|USDCAD
|258
|EURCAD
|-79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|24K
|GBPUSD
|12K
|AUDCAD
|10K
|XAUUSD
|31K
|EURGBP
|-3.3K
|EURCHF
|-7.1K
|AUDUSD
|1.1K
|AUDCHF
|128
|NZDUSD
|1.3K
|USDCHF
|362
|USDCAD
|198
|EURCAD
|-14
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 236.71 USD
Худший трейд: -2 568 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +104.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 214.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.16 × 85
|
Darwinex-Live-2
|0.27 × 15
|
FusionMarkets-Live 3
|0.28 × 36
|
Axi-US03-Live
|0.50 × 2
|
GoMarkets-Real 10
|1.00 × 69
|
VTMarkets-Live 3
|2.50 × 2
|
VTMarkets-Live 6
|4.00 × 2
|
RoboForex-ProCent
|4.45 × 73
|
FusionMarkets-Demo
|5.97 × 2782
|
CAMarketsGlobal-Live
|11.72 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
49%
0
0
USD
USD
149K
USD
USD
23
96%
2 218
70%
67%
1.80
22.22
USD
USD
14%
1:200